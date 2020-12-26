8. Türkiye İnovasyon Haftası - Son Dakika

8. Türkiye İnovasyon Haftası

26.12.2020 14:31
8. Türkiye İnovasyon Haftası, System.String[]

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Jet Propulsion Laboratory (JPL) bölümünde çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Astrofizikçi Dr.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Jet Propulsion Laboratory (JPL) bölümünde çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, kısa bir zaman içinde Mars'a gidecek insanların yolculuğunun başlayacağını umduğunu belirterek, "Bu yolculuk altı ay sürecek ve bu zaman diliminde küçük bir kabin içinde birkaç kişi beraber yaşayacak. Bu yolculuk çok büyük bir psikolojik sağlamlık gerektiriyor ve kolay bir olay değil." dedi.

Yıldız, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası"nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, hayata katılan inovasyon ile herkesin kendini geliştirmesi gerektiğini ve bu şekilde zamana ayak uydurulabileceğini söyledi.

Kısa bir zaman içinde Mars'a gidecek insanların yolculuğunun başlayacağını umduğunu aktaran Yıldız, "Bu yolculuk altı ay sürecek ve bu zaman diliminde küçük bir kabin içinde birkaç kişi beraber yaşayacak. Bu yolculuk çok büyük bir psikolojik sağlamlık gerektiriyor ve kolay bir olay değil. Astronotlar her şeyiyle kalp atışlarından psikolojik durumlarına kadar sürekli kontrol edilen insanlar." ifadelerini kullandı.

Yıldız, uzay bilimi ve inovasyonun son dönemde daha göz önünde olmasını, sosyal medya ve özellikle internetin gençler arasında çok daha kolay erişilebilmesine bağladığını dile getirdi.

Bugün gelinen noktada uzay dünyasına dair günlük haberler duyulmaya başlandığını vurgulayan Yıldız, "Böyle olunca insanlar bilimi ya da uzay teknolojilerini daha da içselleştirmeye başlıyorlar. Bunun sonucu olarak söyle bir şey görüyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız, son zamanlarda özellikle teleskop satışlarında patlama olduğunu, çünkü merak eden gençlerin günümüzde fazlalaştığını belirterek, "Bunun yanında Youtube'da NASA ve SpaceX fırlatmalarını canlı yayınlıyorlar ve yorumlara bakıldığında Türkçe yorumların çok fazla olduğu görülüyor. Rutin fırlatmaları bile izleyen Türk sayısının ne kadar arttığı görülüyor." şeklinde konuştu.

"Bizim çocukluk ve gençlik dönemlerimizde elektrik hayatımızın normal bir parçasıydı. Şimdiki yeni nesil için de internet çok normal bir şey" ifadelerini kullanan Yıldız, "İşin diğer tarafı da biz örneğin televizyon izliyorduk, çizgi film çıkacak diye hafta sonu sabah erkenden uyanırdık. Şimdiki çocuklar ise canları ne zaman isterse çizgi filmlerini izleyebiliyorlar. İstedikleri her şeye anında erişim sağlayabiliyorlar. Bir bilgiye ulaşmak bizim için uzun bir süreçti ama bugünün gençleri merak ettiği her şeyi internete yazarak cevabını bulabiliyor. Çok hızlı tüketiyor ve sabır da kalmıyor doğal olarak. Çünkü bir şeyleri çok hızlı tüketmek sabır denen kavramı ortadan kaldırıyor." dedi.

"Öğrenciler, gençler bu ilgiyi devam ettirsinler ve daha çok okusunlar"

Yıldız, uzay çalışmalarının önceden devlet tarafından fonlandığını ama bunun böyle devam etmediğini dile getirerek, "Amerika, Sovyetler Birliği gibi uzay konusuna önceden yoğunlaşan devletler, yol yaptılar ve şu anda da meyvelerini yiyorlar. Farklı farklı teknolojiler geliştirerek bugüne kadar gelinde ve bugün ise inovasyon ile birlikte yeni teknolojiler üretiliyor. Bu şekilde inovasyonun da yolu açıldı ve bundan sonra daha da ucuzlayarak uzay teknolojileri genişleyerek gelişecek." açıklamasını yaptı.

Önceden insanların uzay teknolojilerini ulaşılamaz olarak gördüğünü anımsatan Yıldız, "Uzay teknolojileri ve uzaya çıkış çok daha ucuzladığında örneğin Uzayda bir otel kurulabilecek. Bu otelde çalışan insanlar ise astronotlar olacak. Yani bu şekilde farklı farklı mesleklerde devamı gelecek. Uzay teknolojisini sadece uzay mühendislerinin yaptığı bir şey olarak düşünüyoruz ama bence ne yapıyorsak yapalım yaptığımız işi uzay ile ilişkilendirebiliriz diye düşünüyorum." yorumunda bulundu.

Yıldız, uzaya ve inovasyona ilgiyi yok etmeye çalışan çevresel faktörlerin olduğunu ifade ederek, "Çünkü bu tarz çok şey duyuyorum. İlginin devam etmesini ümit ediyorum. Öğrenciler, gençler bu ilgiyi devam ettirsinler ve daha çok okusunlar. Bugün öğrenciler, geldiğimiz noktada bu alanlarda çalışan profesyonellerle çok rahat iletişim kurabiliyorlar. Gençlerin bu şekilde iletişim kurmasını öneririm. İlgi ve hayal devam etsin. Elbette herkes her hayaline ulaşacak diye bir şey yok. Benim de çok hayalim vardı hepsini gerçekleştiremedim belki ama bu hayalleri gerçekleştirebilmek için yaptığım çalışmalar beni farklı yerlere getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, NASA, Türk, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 8. Türkiye İnovasyon Haftası - Son Dakika Ekonomi


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