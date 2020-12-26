8. Türkiye İnovasyon Haftası - Son Dakika

8. Türkiye İnovasyon Haftası

26.12.2020 17:23
8. Türkiye İnovasyon Haftası, System.String[]

Chooch Intelligence Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Emrah Gültekin, "Yakın zamanda Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmaya karar verdik.

Chooch Intelligence Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Emrah Gültekin, "Yakın zamanda Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmaya karar verdik. Türk firmalarının yapay zeka konusunda gelişim sağlaması için yanlarında olmayı çok önemsiyoruz." dedi.

Gültekin, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası"nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, 2015 yılında Türk ortağıyla birlikte Silikon Vadisi'nde kurdukları yapay zeka geliştirme şirketinin faaliyet alanları hakkında bilgi paylaştı.

Yapay zekanın sağladığı verimlilik ve hızın kurumlara rekabet yolunda çok fazla avantaj sağladığını aktaran Gültekin, şunları kaydetti:

"Şirketimiz 2015 yılında Silikon Vadisi'nde kuruldu. Hedefimiz insan görsel zekasını makinelere kopyalamaktı. Büyük bir vizyon bu. Adım adım yılmadan takip etmek gerekiyor. Pazarda şu an çok güçlü konumdayız. Bir ay önce iki milyon dolarlık bir Seri A yatırımı aldık. Bizim için önemli olan esnek hızlı ve kolay kullanılan bir yapay zeka platformu yaratmaktı. Aslında yapay zekayı bulutlardan yere indirmekti. Ana dallarımızı güvenlik ve emniyet, drone ve uydu görüntüleri, mağazacılık, telekomünikasyon, sağlık, medya ve üretimde kalite kontrol olarak sayabiliriz. Yapay zekaya yapılan yatırımın kısa zamanda dönüşümünün sağlanması çok önemlidir. Yapay zekayla bilgi paylaşımı hızlanır."

Gültekin, yapay zekada üç önemli ana süreç olduğunu belirterek, "Birincisi data yaratma. Sonra model yaratma gelir. Son faz ise çıkarım yapmadır. Şirketimizde modelleri seçebiliyor ya da kendiniz modelleri yaratabiliyorsunuz. Yani yapay zekayı işiniz için siz eğitiyorsunuz, ne yapması gerektiğini siz belirliyorsunuz. Bu modelleri buluttan ya da cihazınızla, serverlarınızla kullanabiliyorsunuz. ve yapay zeka size anında data vermeye başlıyor." diye konuştu.

Yapay zekanın mevcut sistemlere entegrasyonuna da değinen Gültekin, "Bunlar için de hizmetlerimiz var. Biz dijital transformasyonda görsel yapay zeka partneriniz oluyoruz. Beraber tasarlıyoruz, veri toplama ve yapay zeka eğitimi yapıyoruz, model geliştirme üzerine hizmetler veriyoruz ve sonuç itibariyle entegrasyon desteği sağlıyoruz. Bunlar yapıldığında insanlar tarafından yapılan görsel görevler ve aksiyonlar, yapay zeka tarafından yapılmış oluyor. Görevler çok daha hızlı, daha az hatayla ve potansiyel olarak sonsuz ölçekte yapılmış oluyor." dedi.

Araştırma Geliştirme, Yapay Zeka, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 8. Türkiye İnovasyon Haftası - Son Dakika Ekonomi


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