8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Eğitim Komisyonu Başkanı Tuna Güven, Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün büyüdüğünü belirterek, "Türkiye Rüzgar Akademisi'ne ihtiyaç var. Amacımız, sadece üretimde değil personel anlamında da yerlileşmeyi sağlamak olmalı." dedi.

Güven, AA'nın global iletişim ortaklığıyla Sheraton Otel'de gerçekleştirilen 8'inci Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin (TÜREK) "Türkiye'nin Rüzgar Akademisi" başlıklı panelindeki konuşmasında, Türkiye'de 3 yerel ankraj üreticisi, 8 kule, 2 yerli jeneratör ve 2 dişli kutusu üreticisi olduğunu ifade etti.



Türkiye'de rüzgar türbininin de global ya da Türk ortaklı firmalar tarafından üretilmeye başlandığını dile getiren Tuna Güven, rüzgar enerjisi sektörünün dışa bağımlılığını da azaltmak gerektiğini söyledi.

Güven, büyüyen rüzgar enerjisi sektörünün insan kaynağına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Eğitim için 3 temel bölümü olan bir yapı tasarladık. Bu bağlamda, Türkiye Rüzgar Akademisi'ne ihtiyaç var. Amacımız, sadece üretimde değil personel anlamında da yerlileşmeyi sağlamak olmalı." diye konuştu.

"Üretimde özgün eğitim sistemi gerekli"

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl ise enerji sektörünün Türk- Alman ortaklığında önemli yere sahip olduğunu dile getirdi.

Türk şirketleriyle birçok alanda iş birliği yapan Alman şirketlerinin teknolojisini aynı şekilde Türk rüzgar sektörüne uygulamanın mümkün olmadığını belirten Pahl, ülkelerin kendi eğitim ve uygulama sistemlerini özgün olarak oluşturması gerektiğini anlattı.

Alman üretim sektöründe eğitimli personel yetiştirilmesi konusunda sistematik bir yol izlendiğini aktaran Thilo Pahl, " Almanya'da öğrenciler çalışma pratiklerini gerçek uygulama alanlarında yapıyor. Bu sistem ülkenin sanayisinin gelişmesinde sürdürülebilir bir yaklaşım olarak yıllardır uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Mekatronik Bölümü Öğretim Üyesi Sabri Bıçakçı da yaptıkları çalışmalarda rüzgar enerjisi sektöründeki büyüme potansiyelini ve büyümeden kaynaklanan iş gücü ihtiyacını gözlemlediklerini söyledi.



Bıçakçı, istihdamın karşılanmasına yönelik Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile Avrupa Birliği (AB) projesi yürüttüklerini dile getirerek, "Gençlik Enerjisi Rüzgar Enerjisiyle Buluşuyor" temalı çalışma kapsamında AB'den 383 bin avro aldıklarını ve bir yıl boyunca bu hibe programıyla sektörün ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesine katkı sağladıklarını kaydetti.