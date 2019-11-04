Son Dakika Haberleri: 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak
Son Dakika Ekonomi 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak

8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak

6 saat önce

Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Birligˆince (TU¨REB) du¨zenlenen 8. Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), 5-6 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak, System.String[]

Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Birligˆince (TU¨REB) du¨zenlenen 8. Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), 5-6 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi yapılacak kongrede, ru¨zgar sekto¨ru¨; yatırım, teknoloji ve Ar-Ge dahil olmak üzere birçok boyutuyla ele alınacak.

Kongre kapsamında, rüzgar sektörünün gelişimine destek sağlayacak yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) açıklanması, rüzgarda yeni stratejik yol haritası ve yan sanayinin geliştirilmesi ana başlıklarına odaklanılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun katkılarıyla yapılacak kongrede, farklı oturumlar ve yuvarlak masa toplantılarıyla sekto¨ru¨n sorunları, potansiyeli ve gelecek do¨nem beklentileri masaya yatırılacak.

Kongrede, rüzgar alanındaki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamaları, kapasite tahsis modelleri, rüzgarda tedarik zinciri, verimlilik, özsermaye ve finansman konuları da tartışılacak.

Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye 2020 yılında doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapacak
Çinli Sunvalley Group, 60'ın üzerinde ülkeden sonra Türkiye'de satışlara başlıyor Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 15:58:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]