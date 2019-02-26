Son Dakika Haberleri: 8 ülkenin Cenevre temsilcileri Xinjiang'ı ziyaret etti

8 ülkenin Cenevre temsilcileri Xinjiang'ı ziyaret etti

1 saat önce

Diplomatlar, Mesleki Beceri Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler, Müslüman din adamları ve farklı etnik gruplara mensup halkla yüz yüze temaslarda bulundu.

8 ülkenin Cenevre temsilcileri Xinjiang'ı ziyaret etti, System.String[]

Diplomatlar, bazı basın kuruluşlarının Xinjiang Mesleki Beceri Eğitim Merkezi'ne yönelik suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, Çin hükümetinin, terörizmle mücadele, din ve inanç özgürlüğü ile azınlık milliyetlerin geleneksel kültürünü koruma konusunda yasalar doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları ve bu alanda kazandığı başarıları takdirle değerlendirdiklerini söyledi.

Yurtdışı kaynaklı bölücülük, köktendincilik ve terörizm, 1990'lı yıllardan bu yana Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde binlerce şiddet ve terör olayı gerçekleştirdi. Bu olaylar bölgedeki huzuru, asayişi ve dayanışmayı ciddi şekilde zedelediği gibi, bölgede yaşayan etnik gruplara mensup halkın temel insan haklarına da zarar verdi.

Diplomatlar ayrıca, Xinjiang Uluslararası Sergi Merkezi'nde bölgede meydana gelen şiddet ve terör olaylarının anlatıldığı sergiyi gezdi.

Rusya'nın Cenevre Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Nikita Zhukov, "Sergide yer alan bazı görüntü ve resimler son derece ürpertici. Terörizm çağdaş yaşamda böyle bir konuma sahip olmamalı. Terörizm tam bir şeytandır, yok edilmeli." ifadelerini kullandı.

Xinjiang yönetimi, terörizm ve köktendinciliği besleyen ortamı kökünden temizlemek ve terör faaliyetlerini ortaya çıkmadan önce etkisiz hale getirmek amacıyla mesleki eğitim çalışmaları başlattı ve mesleki eğitim kuruluşlarını kurdu. Dil, hukuk ve mesleki teknik öğretime yoğunlaşılan mesleki eğitim kuruluşlarında, istihdama yönelik eğitim modeli uygulanıyor.

Ancak bazı yabancı basın kuruluşları gerçeği çarpıtarak, Xinjiang'daki mesleki eğitim kuruluşlarını "toplama kampı" olarak niteledi.

Xinjiang'ı ziyaret eden söz konusu yabancı diplomatlar, Kaşgar ve Hotan bölgelerindeki mesleki eğitim merkezlerine gidip, kursiyerlerin yaşamlarını bizzat yerinde gördü. Diplomatlar, yabancı basında yer alan suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Bu eğitim merkezlerinde kursiyerler, dil ve hukuk dışında, araç onarımı, kuaförlük, bebek ve çocuk bakımı ile tarım ve hayvancılık gibi teknik eğitim kolları seçebiliyorlar. Boş zamanlarında müzik enstrümanları, şan ve dans gibi kurslar da alabilen kursiyerler basketbol ve voleybol gibi spor faaliyetlerine de katılabiliyorlar.

Nikita Zhukov, "Burası daha çok üniversiteye benziyor. Binalar çok modern, yurtlar da çok rahat. Merkezlerde hiç polis yok ve hiç kimse öğrencileri zorlamıyor. Bence bu öğrenciler öğrendiklerinin onlar için faydalı olduğunu anlıyorlar." dedi.

Xinjiang'da son 25 aydır hiç terör olayı yaşanmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:14 Kaynak: Bültenler

Cenevre, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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