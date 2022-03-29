8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika
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8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı

29.03.2022 15:43
8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı

İstanbul'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası CNR Kitap Fuarı" başladı.

İstanbul'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası CNR Kitap Fuarı" başladı.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kitapseverleri bir araya getiren fuar, "Hayallerini Keşfet" temasıyla okuyucuları karşılıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Elif Kaya, fuarda 300'ün üzerinde yayınevi ve 550'yi aşkın markanın yer aldığını söyledi.

CNR Kitap Fuarı'nın Bilfen, Can, Ephesus, Kırmızı Beyaz, İşler, Turkuvaz ve Cumhuriyet'in aralarında bulunduğu yayınevlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"İstanbul ile bölgesinin en değerli ve en büyük kültür etkinliği olarak 15 bin metrekare alanda düzenlenen CNR Kitap Fuarı, 500 binin üzerinde kitapseveri ağırlayacak. CNR Kitap Fuarı'nda ziyaretçiler, 650'nin üzerinde yazarla imza günlerinde tanışma fırsatı bulacak. Fuarda, hikayeden romana, şiirden sınav hazırlığına kadar farklı içerikte pek çok kitap görücüye çıkacak."

Elif Kaya, fuarın "Hayallerini Keşfet" temasına ilişkin, "Kitapseverler bu fuarda dününü, bugününü ve yarınını keşfetme fırsatı bulacak. 'Hayallerini Keşfet' ise bambaşka bir anlam taşıyor. Her insanın hayata dair hayalleri, umutları ve beklentileri vardır. Biz bu fuarda kitapseverlere, hayallerinin yazıya döküldüğü kitaplara ulaşma, o kitapları kaleme alan yazarlarla tanışma fırsatı sunuyoruz. Fuarda sergilenen milyonlarca kitap, okurlara tam da bu hayallerini ve hayallerini yazıya döken yazarları keşfetme fırsatı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara toplu taşımayla ulaşımın çok kolay olduğunu dile getiren Kaya, "Fuar alanı oldukça modern bir yapıya sahip. Denize sıfır olan bu alanda kitapseverler, ilgi alanlarına hitap eden her türlü kitaba ulaşmanın yanında deniz kenarında yürüyüp, kısa bir İstanbul kaçamağı yapma şansına da sahip oluyor." diye konuştu.

Pozitif Fuarcılık tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen fuar, 3 Nisan'a kadar 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı
8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı
8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı
8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı

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Elif Kaya, İstanbul, Kitap, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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