8. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali Yarın Başlıyor

Dünyanın dört bir yanından çocuk hakları temalı ?lmleri izleyicilerle buluşturmayı ve bu alanda ?lm üretimini desteklemeyi amaçlayan 8. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali yarın Bursa'da başlayacak.

Dünyanın dört bir yanından çocuk hakları temalı ?lmleri izleyicilerle buluşturmayı ve bu alanda ?lm üretimini desteklemeyi amaçlayan 8. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali yarın Bursa'da başlayacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir, Nilüfer ve Osmangazi belediyeleri, Sivil Düşün AB Programı, Anadolu ve Bursa Uludağ üniversiteleri, Matuku Film ve Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle organize edilen festival etkinlikleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu, Podyum Sanat Mahal, Konak Kültürevi, Karaman Dernekler Yerleşkesi ve Uludağ Üniversitesi Mediko Kırmızı Salon'da gerçekleştirilecek.



Festivalin, yarın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda yapılacak açılışına AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de özel konuk olarak katılması bekleniyor.



Her yıl Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bir maddesinin ele alındığı festivalde bu yıl, devletlerin bir ad, vatandaşlık ve aile bağlarına sahip olma hakkına saygı gösterme gerekliliğini vurgulayan ve sözleşmenin 8'inci maddesi olan "Kimliğin Korunması"na dikkat çekilecek.



Festivalde, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel taşlarından biri olan çocuk katılımının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 18 yaş altındaki yönetmenlerin ?lmleri çocuk yönetmenler bölümünde gösterilecek. Bu bölümde 13 kısa ?lme yer verilecek.



19 ülkeden 37 ?lm



Festivalin "Yetişkinlerin Gözünden Çocuk Hakları" bölümünde 19 ülkeden, 18 yaş üstü yönetmenlerin yaptığı çocuk hakları konulu 37 ?lm gösterilecek.



Etkinliğin yeni bölümü "6 Kıta 1 Ülke" kategorisinde festivale başvuran ?lmler arasından her kıtayı temsilen seçilen en iyi ?lmin yanı sıra yönetmeninin kişisel görüşlerini paylaştığı video mesajları da izleyiciyle buluşacak. Yönetmenlerin gönderdikleri kişisel mesajlarla seyirciyle güçlü bir iletişim kurulması amaçlanan bu bölümde Türkiye'den Ayçe Kartal, "Kötü Kız" adlı filmiyle yer alacak.



Festivalde ?lm gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, sergiler, panel ve atölye çalışmaları da olacak. Söyleşilere yönetmenler Alexander J. Farrell ve Karim Rahbani ile yapımcı Francesco Loschiavo katılacak.



Bursa'daki pek çok okuldan 4 bine yakın öğrencinin festivale katılıp ?lmleri ve etkinlikleri takip etmesi sağlanacak, organizasyon ekibinde de yetişkinler kadar gönüllü çocuklar da yer alacak.



Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan hakların öncelikle çocuklar tarafından bilinmesi amaçlanan festival 19 Nisan'da sona erecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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