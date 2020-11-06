"8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"ne rekor başvuru - Son Dakika

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen "8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"ne, 3 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ödüller için Türkiye'nin yanı sıra Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan'dan 3 bin 8 başvuru gerçekleşti.

Etkinliğin "Uluslararası" kategorisindeki ödüllerin sahipleri, Annie G. Pertan, Ela Gürmen, Fethiye Erbay, Gülper Refiğ ve Jale İncekol'dan oluşan jüri tarafından belirlenecek.

Ödüllerin aralık ayında sahiplerine takdim edilmesi planlanıyor.