8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'ne katılan Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic Açıklaması - Son Dakika

8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'ne katılan Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic Açıklaması

26.05.2021 15:22
8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'ne katılan Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic Açıklaması, System.String[]

Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic, "En etkili olanı halka açık ortamlarda şiirlerini okumaktır.

Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic, "En etkili olanı halka açık ortamlarda şiirlerini okumaktır. Çok fazla kısa şiir okudum. Hala yayınlanmamış en az 100 kitabım var. Kısa şiirler amaçlarına ulaştıklarında harikadır." dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İstanbulensis Şiir Festivali" çeşitli ülkelerden usta isimleri edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu yıl teması "Yunus Emre" olarak belirlenen festivalin çevrim içi gerçekleştirilen oturumlarından ilkinin konuğu Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic oldu.

Sırbistan kökenli Amerikalı şair Simic, 2. Dünya Savaşı'nı yaşamasının edebiyata yönelmesinin en büyük sebebi olduğunu söyledi.

Simic, "O savaş ve savaştan öğrendiklerim olmadan şiirimin aynı olacağına inanmıyorum. Yunanlara, Romalılara bakarsanız, doğuda Japonlara, Çinlilere... Bu şiirleri bugün hala okuyabiliriz ve anlayabiliriz. Belki o günün Çin'i ve Japonya'sını anlamayabiliriz ama şiirler tamamen anlaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Şiir için endişelenecek bir şey yok"

Charles Simic, şiirin anlaşılması ve birilerini uyandırması gerektiğini vurgulayarak, "En etkili olanı halka açık ortamlarda şiirlerini okumaktır. Çok fazla kısa şiir okudum. Hala yayınlanmamış en az 100 kitabım var. Kısa şiirler amaçlarına ulaştıklarında harikadır." ifadelerini kullandı.

Özellikle kısa şiirlerin, yazılan değil bulunan şeyler olduğuna dikkati çeken Simic, şiir yazmanın bir merhamet meselesi olduğunu kaydetti.

Simic, yazılarını ve şiirlerini bilgisayarda değil, küçük not defterlerine yazdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın değiştiğini biliyorum ve bu teknoloji çok güzel ve kullanışlı. Bunu bir sorun olarak görmüyorum. Ben bir yere gittiğimde ve röportajlarda hala kalem kullandığımı söylüyorum, çok şaşırıyorlar. Eskiden yaptığını yaparsın aslında. Bence şiir nerede olursa olsun gayet güzel devam edecek. Şiir için endişelenecek bir şey yok. Şiirin kaderi ve tarihi çok ilginç. Balkanlar ve Türkiye'de epik şiir açısından çok net bir ayrım vardı, şiirle ilgilenmeseniz bile dikkatinizi çekerdi."

Festivalin ikinci gün programı 17.00'de yazar Mustafa Tatcı'nın konuşmacı olacağı "Yunus Emre Yorumları", 19.00'da Mehmet Narlı ve Bahtiyar Aslan'ın katılacağı "Halk Şiiri" ve Haşim Şahin'in konuşacağı "Yunus Emre'nin Dünyası" başlıklı oturumlarla çevrim içi devam edecek.

Charles Simic hakkında

Çağdaş Amerikan şiirinin bugünkü durumuyla ilgili fikir yürüten bir çevirmen, denemeci ve düşünür olan Simic, 1938'de Belgrad'da dünyaya geldi.

Paris Review editörlüğünü yürüten Sırbistan kökenli ABD'li edebiyatçı, "The World Doesn't End (Dünya Bitmez)" kitabıyla Pulitzer Şiir Ödülü'ne layık görüldü.

Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'ne 1995'te seçilen Simic, 1998'de Akademi Bursu'nu aldı ve 2000'de Amerikan Şairler Akademisi Rektörü olarak seçildi. 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 15. Resmi Şairi olarak atanan Charles Simic, 2011'de ise şiirde yaşam boyu başarı alanında yılda bir kez verilen Frozen Madalyası'nı kazandı.

Henüz Türkçede yayımlanan bir kitabı bulunmayan şairin farklı dillerde yayımlanmış 20'ye yakın eseri var.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'ne katılan Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı "Bay Meral" ifadesi sosyal medyada gündem oldu İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler

Son Dakika Haberleri
14:58 İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı
14:53 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı
14:37 Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
14:33 Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!
14:30 Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı
14:27 İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı
14:26 Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı
14:01 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak
13:59 Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç
13:52 Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler
En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi         
15:19
Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz         
15:00
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı         
14:54
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Akşener'le ilgili Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!         
14:34
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı         
14:26
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti         
13:57
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Apartman girişinde küçük kıza taciz! Çığlıklarına komşuları yetişti Apartman girişinde küçük kıza taciz! Çığlıklarına komşuları yetişti         
11:16
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 15:26:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'ne katılan Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement