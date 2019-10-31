"8. Uluslararası Klarnet Festivali" 12 Kasım'da başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "8. Uluslararası Klarnet Festivali", 12-18 Kasım'da İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank'ın desteğiyle düzenlenen festival, bugüne kadar dünyaca ünlü birçok sanatçıyı ağırladı.

Beşiktaş Belediyesinin mekan sponsorluğunu üstlendiği festivalde bu yıl, Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic, sefarad müziğinin dünyadaki ismi ladino sanatçısı Yasmin Levy ve rembetiko müziğinin önemli temsilcilerinden Cafe Aman İstanbul ile klarnet sanatçısı Serkan Çağrı sahne alacak.

"Three Letter from Sarajevo" adlı projesi ile festivale katılacak olan Goran Bregovic'in konseri, 12 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde ve 13 Kasım'da Ankara Congresium'da gerçekleşecek.

Şarkılarında dünyanın farklı coğrafyalarından müzikleri harmanlayan Yasmin Levy de 14 Kasım'da Ankara Congresium'da ve 16 Kasım'da İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi (MKM) Atilla İlhan Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da rembetiko müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Cafe Aman İstanbul Grubu ile aynı sahneyi paylaşacak. Aynı zamanda Türkçe ve Yunanca şarkıların seslendirileceği konser, 17 Kasım'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda, 18 Kasım'da İstanbul'da MKM Atilla İlhan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.