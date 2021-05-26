8. ULUSLARARASI ŞİİR FESTİVALİNDE FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI - Son Dakika

8. ULUSLARARASI ŞİİR FESTİVALİNDE FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI

26.05.2021 11:07

Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'nin 8'incisi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan gala ile başladı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'nin 8'incisi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan gala ile başladı. 2021 yılının 'Yunus Emre' yılı olarak ilan edilmesi ile bu yılki teması 'Yunus Emre' olarak belirlenirken, programda okunan şiirler ve seslendirilen eserler ile Filistin'e destek çağrısı yapıldı.

Her yıl Sultanbeyli Belediyesi tarafından, belli bir tema etrafında düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, sekizinci yılında 'Türkçemizin güzel sesi Yunus Emre' teması ile şiirseverlerle buluştu. 5 gün sürecek olan ve sloganı Yunus Emre'nin 'Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz' olarak belirlenen festivalin galası, yaşanan pandemi nedeniyle belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden online olarak gerçekleşti. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in açılış konuşmasıyla başlayan gala, farklı ülkelerden katılan şairlerin şiir okumalarıyla devam etti.

Programda 10 yaşındaki Hatice Ömeroğlu, Nuri Pakdil'den Anneler ve Kudüsler şiirini seslendirdi. Ardından açılış konserinde sahne alan Yücel Arzen, 'İntifada' isimli eserini seslendirerek Filistinlilere destek çağrısı yaptı.

FARKLI ÜLKELERDEN ŞAİRLER KATILDI

Amerika'dan Robert Pinsky ve Monica Youn, Sırbistan'dan Charles Simic, Belarus'tan Lyudmila Klochko, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nujoom Al-Ghanem, Bosna-Hersek'ten Sasha Skenderija, İskoçya'dan Em Strang, Azerbaycan'dan Ümit Neccari, Macaristan'dan Noemi Laszlo, Filistin'den Nasser Rabah olmak üzere yurt dışından 10 şairin katılacağı, Türk şiirindeki tarihi ve sosyolojik arka planı, hem dilin hem de toplumun değişimiyle inceleneceği oturumların gerçekleşeceği organizasyon, 29 Mayıs'ta sona erecek.

'ŞİİRİN MANEVİ KOKUSU SULTANBEYLİ'DEN DÜNYAYA YAYILACAK'

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin açılış konuşmasında, 'İstanbulensis Şiir Festivali'nin bu sene 8'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehre şiir kattığımız, ilçemizin ve İstanbul'umuzun markası haline gelen şiir festivalimizin temasını bu sene vefatının 700'üncü yılında 2021 yılının 'Yunus Emre Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından Tapduk Emre'nin ifadesiyle 'Bizim Yunus'un' anısına gerçekleştiriyoruz? diye konuştu.

Anıları ve eserleriyle Yunus Emre'nin ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirten Keskin, 'Anadolu'nun canlı bir portresi olan, ilim ve irfan dolu bu coğrafyanın sessiz çığlığını mısralarına yansıtan Hoca Ahmet Yesevi'nin insanlara aktarmak istediği adalet, tevazu, birlik ve dirlik düşüncesi; Anadolu'da Yunus Emre'yle yeşermiştir. Sadece Yunus Emre de değil, Mevlana'yla, Hacı Bektaşi Veli'yle, Şeyh Edebali'yle bugünlere kadar gelmiş ve hala geçerliliğini dün gibi korumaktadır. Şiirin o manevi kokusunun Sultanbeyli'den dünyanın dört bir tarafına yayılacağı bu beş gün boyunca Anadolu'yu Anadolu yapan Yunus Emre'yi verdiği mesajları daha iyi anlayacağız. Anılarıyla, eserleriyle yaşatacağımız 'Bizim Yunus' ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Festival boyunca 10'u yurt dışından olmak üzere toplam 20 şairimiz Sultanbeyli'nin havasını şiir iklimine çevirecek? dedi.

'FİLİSTİN'E SALDIRILAR İNSANLIĞIN ORTAK YARASIDIR. CUMHURBAŞKANIMIZIN VECİZ İFADESİYLE KUDÜS TÜM DÜNYADIR'

'İsrail'in Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği saldırıları kınıyorum ve destekleyenleri lanetliyorum' diyen Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bununla birlikte bu anlamlı organizasyonumuz sebebiyle Ramazan ayının son on gününden başlayarak geçtiğimiz günlere kadar barbar İsrail'in terör saldırılarına maruz kalan insanlık direnişinin kalesi Filistin'i muhabbetle selamlıyorum. Hz. İbrahim'den Hz. Süleyman'a kadar, Resul-ü Ekrem'in miraca çıktığı yer olan Mescid-i Aksa'da, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar insanlıktan nasibini almış herkesin kanayan yarasıdır. En önemli insanlık mirasları arasında sayılan Kudüs'ü Hz. Ömer fethettiğinde Hristiyanlara dokunmamıştır. Terör devleti İsrail ile birlikte bebeklerin, çocukların katledilmesine sessiz kalanları, hatta destekleyenleri de bu vesileyle lanetliyorum. Filistin'e sahip çıkmanın bir insanlık görevi olduğunu bilerek ülkece, 84 milyonla birlikte bu nöbeti kararlılıkla sürdüreceğimizi buradan da ifade etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

Programda 'Anneler ve Kudüsler' şiirini okuyan Hatice Ömeroğlu da, 'Öncelikle bu fetivale katılmak beni gururlandırıyor. Bu şiiri seçtim çünkü biliyoruz ki Kudüs'te yaşanan olaylar gündemde. Yıllardır da devam ediyor. Nuri Pakdil'in Kudüs şairi olması ve bu tarz olaylar üzerine yazarak insanlara hissettiriyor olması. Bu anlamı çok büyük olan bir şey' dedi.

5 GÜN SÜRECEK

Sultanbeyli Belediyesi, festivalin programına dair şu bilgileri paylaştı:

'26 Mayıs'ta saat 12.00-17.00 saatleri arası yurt dışından festivale katılan Charles Simic, Ümit Neccari ve Nujoom Al-Ghanem'in kayıtlı video söyleşileri yayınlanacak. Saat 17.00'de Yunus Emre Yorumları, 19.00'da Halk Şiiri, 21.00'de Yunus Emre'nin Dünyası başlıklı canlı yayın oturumları gerçekleşecek. 27 Mayıs'ta saat 12.00-17.00 saatleri arası yurt dışından festivale katılan Robert Pinsky, Monica Youn ve Sasha Skenderija'nın kayıtlı video söyleşileri yayınlanacak. Saat 17.00'de Şiir ve Osmanlılar, 19.00'da Yunus Emre'nin Sözü ve Bugün, 21.00'de Divan Şiiri başlıklı canlı yayın oturumları gerçekleşecek. 28 Mayıs'ta saat 12.00-17.00 saatleri arası yurt dışından festivale katılan Em Strang, Lyudmila Klochko ve Noemi Lazso'nun kayıtlı video söyleşileri yayınlanacak. Saat 17.00'de Modern Türk Şiiri, 19.00'da Yunus Emre ve Türkçesi, 21.00'de Bizim Yunus ve Türkiye'si başlıklı canlı yayın oturumları gerçekleşecek. Festivalin son günü olan 29 Mayıs'ta saat 13.00'te yurt dışından festivale katılan Nasser Rabah'ın kayıtlı video söyleşisi yayınlanacak. Saat 15.00'te Avni-Fatih Sultan Mehmet, 17.00'de Büyük Nehir 5: Dünya Hala Şiir Söylüyor mu' başlıklı canlı yayın oturumları gerçekleşecek. Saat 20.00'de yapılan kapanış programı ile festival sona erecek.?

Festival kapsamındaki etkinliklerin Sultanbeyli Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

8. ULUSLARARASI ŞİİR FESTİVALİNDE FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI
8. ULUSLARARASI ŞİİR FESTİVALİNDE FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI
8. ULUSLARARASI ŞİİR FESTİVALİNDE FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI
8. ULUSLARARASI ŞİİR FESTİVALİNDE FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI
8. ULUSLARARASI ŞİİR FESTİVALİNDE FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI

Sultanbeyli Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu, Filistin, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 8. ULUSLARARASI ŞİİR FESTİVALİNDE FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI - Son Dakika


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