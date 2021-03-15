8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na özel konuk - Son Dakika

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na özel konuk

15.03.2021 13:27
8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na özel konuk, System.String[]

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nı (Turkish Open 2021) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi VE Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Asbaşkanı Aicha Garad Ali yerinde takip ediyor.

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nı (Turkish Open 2021) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi VE Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Asbaşkanı Aicha Garad Ali yerinde takip ediyor.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği turnuvayı Federasyon tarafından turnuvaya davet edilen IOC üyesi ve WT Asbaşkanı Aicha Garad Ali, yakından takip ediyor. Cibutili Garad Ali, WT Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Prof. Dr. Metin Şahin ile WT Yönetim Kurulu Denetçi Üyesi ve WTE Oyunlar Komitesi Başkanı Ali Sağırkaya'dan organizasyonla ilgili bilgiler aldı.

Aicha Garad Ali, turnuvada sporcularla yakından ilgilenirken dereceye girenlere madalya takdim etti. Ayrıca, Ali'nin de katılımıyla taekwondo için önemli çalışmalara imza atan ve kısa bir süre önce vefat eden General Ahmed Fouly ve Milan Kwee için bir anma töreni düzenlendi.

Turnuvanın pandemi koşullarında başarıyla düzenlendiğini belirten Ali, "Burada oldukça profesyonel bir yapı var. Zorlu pandemi şartlarında gerekli her önlem alınmış. Türkiye, bizim büyük önem verdiğimiz ve önemli paydaşlarımızdan birisi. Bu organizasyonda emeği geçenleri başta Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin olmak üzere kutluyorum" dedi.

Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ise, "WT'den çalışma arkadaşım aynı zamanda IOC üyesi Aicha Garad Ali'nin buraya gelmesi bizler için çok önemli. Kendisi de buradaki organizasyonu gördü ve beğenisini dile getirdi. Aicha Garad Ali'nin taekwondo başta olmak üzere birçok spor dalında önemli hizmetleri var. İstanbul'a gelerek bizlerle bir araya gelmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na özel konuk
8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na özel konuk
8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na özel konuk
8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na özel konuk
8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na özel konuk
8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na özel konuk

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Metin Şahin, Taekwondo, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na özel konuk - Son Dakika Spor


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