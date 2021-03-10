Turkish Open 2021 başladı - Son Dakika

Turkish Open 2021 başladı

10.03.2021 22:19
Turkish Open 2021 başladı, System.String[]

18. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open 2021), ilk gün müsabakalarıyla başladı.

18. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open 2021), ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'de ilk gün büyükler kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için olimpik puan veren turnuvada Türk sporcular, ilk günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

Ülkemizi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda da temsil edecek olan Nafia Kuş, finalde Rusya'dan Polina Khan'ı mağlup ederek kadınlar 73 kiloda altın madalyaya uzandı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber gümüş madalyanın sahibi olurken, kadınlar 73 kiloda Şeyma Nur Söğüt ile erkekler 87 kiloda Yunus Sarı ile Enbiya Taha Biçer bronz madalya kazanan isimler oldu.

Turnuvanın açılış seremonisi pandemi şartları altında sade bir şekilde gerçekleştirildi. Seremonide, taekwondoya büyük hizmetleri olan ve kısa bir süre önce hayatlarını kaybeden General Ahmed Fouly ve Milan Kwee için de bir anma gerçekleştirildi. Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, yaptığı kısa konuşmada tüm katılımcılara ve görevlilere başarılar diledi. - İSTANBUL

Turkish Open 2021 başladı
Turkish Open 2021 başladı
Turkish Open 2021 başladı
Turkish Open 2021 başladı
Turkish Open 2021 başladı
Turkish Open 2021 başladı
Turkish Open 2021 başladı
Turkish Open 2021 başladı

İstanbul, Türkiye, Paris, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkish Open 2021 başladı - Son Dakika Spor


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