8 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu - Son Dakika
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8 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

08.03.2022 01:28
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ordu Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Fırat Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Kastamonu Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesine bağlı Finansal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

Kapatılan fakülte ve yüksekokullar

Söz konusu kararla Ordu Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Marmara Üniversitesine bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu - Son Dakika


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