8 üniversitenin farklı birimleri için 308 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika

8 üniversitenin farklı birimleri için 308 sözleşmeli personel alınacak

8 üniversitenin farklı birimleri için 308 sözleşmeli personel alınacak
Son Güncelleme: 11.09.2023 02:16

Ankara Üniversitesi başta olmak üzere 8 üniversite, toplamda 308 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar, KPSS puanlarına göre gerçekleştirilecek ve başvuru şartları ile atama bilgileri üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 8 üniversitenin farklı birimleri için 308 sözleşmeli personel alınacak.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NE 252 PERSONEL ALINACAK

Ankara Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu uyarınca 252 sözleşmeli personel alımını gerçekleştirecek.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ'NE 26 PERSONEL ALINACAK

2022-2023 KPSS (B) grubu puan sırasını esas alınmak suretiyle Munzur Üniversitesi 26, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7, Bingöl Üniversitesi 11, Türk-Alman Üniversitesi 6, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 ve Bursa Teknik Üniversitesi bir sözleşmeli personel istihdam edecek.

KPSS PUANINA GÖRE ALIM YAPILACAK

KPSS P3, P93 ve P94 puan türünden yapılacak alımlarla ilgili başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamalara ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, KPSS, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 8 üniversitenin farklı birimleri için 308 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 üniversitenin farklı birimleri için 308 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika
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