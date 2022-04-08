8 üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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8 üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'de

08.04.2022 02:53
8 üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'de

8 üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'deRESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

8 üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'ün maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nice maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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