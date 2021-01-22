8. ve 12. sınıflara destekleme ve yetiştirme kurslarında isteğe bağlı yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

8. ve 12. sınıflara destekleme ve yetiştirme kurslarında isteğe bağlı yüz yüze eğitim başladı

KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakanlığı 8. ve 12. sınıf öğrencileri için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimi başladı.

Kırklareli Atatürk Ortaokulunda açılan kurslara öğrenciler katılım gösterdi. Yaklaşık olarak 80 öğrencinin katıldığı kurslarda LGS sınavında başarılarını arttırmak hedefleniyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce ara verilen kursların yeniden başladığını belirten Okul Müdürü Turan Baş, "Bildiğiniz üzere dünyada meydana gelmiş olan korona virüsü ile beraber eğitim hayatımızda da önemli değişiklikler meydana geldi. Bu süreçte mevcut kurslarımıza ara verildi ve uzaktan eğitime geçilmiş oldu. Bakanlığımızın talimatıyla kurslarımız bu gün itibariyle tekrardan yüz yüze açıldı. Bu süreçte okulumuzda eğitim öğretim gören 8. sınıf öğrencilerimiz kurslarına başlamış oldular. Çocuklarımız sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına da dikkat ediyoruz. Bu kurslar sayesinde öğrencilerimizin LGS sınavında başarılarını daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.