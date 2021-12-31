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8 yaşına basan Özge, yeni yılda 'koşmayı' istiyor - Son Dakika

8 yaşına basan Özge, yeni yılda 'koşmayı' istiyor

31.12.2021 23:09
8 yaşına basan Özge, yeni yılda 'koşmayı' istiyor

ANTALYA'da, 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babası Ali İhsan Yıldırım'ın (43) kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge, yeni yılda 8 yaşına girdi.

ANTALYA'da, 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babası Ali İhsan Yıldırım'ın (43) kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge, yeni yılda 8 yaşına girdi. Ali İhsan Yıldırım, kızının proteziyle 2022 yılında koşmasını diledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın (38) 1 Ocak 2014 tarihinde 'Özge' adını verdikleri bebekleri 6,5 aylık dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden Özge Yıldırım'ın yürümesi için baba Ali İhsan Yıldırım, evin tavanına 150 TL harcayarak düzenek kurdu. Kurulan düzenekle yürümeye başlayan minik Özge için ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu.

'İSTANBUL'DA YENİ PROTEZ TAKILDI'Protezi zamanla olmayan Özge ve Yıldırım ailesine vatandaşlar ve özel bir dernek maddi yardımda bulundu. Baba Yıldırım, yardımlar sonrası alınan ve yaklaşık 50 bin TL maliyeti bulan yeni protezi alarak uyum sürecinin atlatılması için İstanbul'a gitti. Özel bir protez merkezinde yeni protez takılan Özge, 3 hafta süren uyum sürecinde uzmanlarla yürüme eğitimi aldıktan sonra tekrar Antalya'daki evine döndü.'DOĞUM GÜNÜ PASTASI MUMLARINI SÖNDÜRDÜ'Özge 8 yaşına basarken, ailesi doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Ali İhsan Yıldırım ve eşi evlerinin bir odasını doğum günü konseptiyle hazırlarken, doğum günü pastası ışıklar kapatıldıktan sonra getirildi. Ali İhsan Yıldırım'ın eliyle getirdiği pastanın mumlarını Özge, üfleyerek söndürdü. Yeni yıla ve yeni yaşına giren Özge, 2022 yılında koşmayı hedeflediğini söyledi.'EVDE EĞİTİM GÖRÜYOR'Kızı Özge'nin 8 yaşına bastığını ifade eden Ali İhsan Yıldırım, "Çok mutluyuz, bir yıl daha bitti. Yeni yılın bize umut ve mutluluk getirmesini diliyorum. Eğitim konusunda da evde derslerini görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurmuştuk ve bunu da hallettik. Boş zamanlarımızda kızımla beraber sahilde yürüyüş yapıyoruz, parka gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz" dedi.'2022 YILINDA KOŞMASINI AMAÇLIYORUM'

2022 yılında Özge'nin koşmasını dilediğini ve takılan protezinin de değişmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "2022 yılında temennimiz Özge'nin koşması. Özge büyüdüğü için protezinin de değişmesi gerekiyor. Bizi protez konusunda sıkıntılı günler bekliyor" diye konuştu.


8 yaşına basan Özge, yeni yılda 'koşmayı' istiyor
8 yaşına basan Özge, yeni yılda 'koşmayı' istiyor
8 yaşına basan Özge, yeni yılda 'koşmayı' istiyor
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İhsan Yıldırım, Antalya, Protez, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 yaşına basan Özge, yeni yılda 'koşmayı' istiyor - Son Dakika


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