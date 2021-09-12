18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi!

18 yaşındaki İngiliz tenisçi Emma Raducanu, son 44 yılda Grand Slam'i kazanan ilk İngiliz kadın tenisçi olarak da tarihe geçti.
Emma Raducanu, teniste yeni çağın başlangıcı kabul edilen 1968'ten bu yana büyük tenis turnuvalarında finale kalan en genç oyuncu olmuştu.
Maria Sharapova'nın 2004 yılında aldığı Amerika Açık'ı kazanan en genç tenisçi unvanı da artık Raducanu'nun.
Finalden önce 500 bin civarında takipçisi olan Raducanu, zaferden sonra 1 milyona ulaştı. Şu andaki takipçi sayısı 1.3 milyon kişi.
2.5 milyon sterlin ödül alan Raducanu, ekstra reklam paylarından da para alacak. Gelecek ay Vogue dergisinde de kapak mankeni olacak 18 yaşındaki tenisçinin, çeşitli anlaşmalarla 'milyarder' olacağı belirtiliyor.
Manchester City'nin 118 milyon poundluk transferi Jack Grealish de, 18 yaşındaki tenisçiyi tebrik etti. Grealish, "O tarih yazdı" açıklamasını yaptı.
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