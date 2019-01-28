8 Yaşında ve 49 Günde Kur'an-ı Kerim'i Ezberledi

Bangladeş'in Komilla şehrinde yaşayan 8 yaşındaki Rafsan Mahmut, Kur'an-ı Kerim'i 49 günde ezberledi.

Bangladeş'in Komilla şehrinde yaşayan 8 yaşındaki Rafsan Mahmut, Kur'an-ı Kerim'i 49 günde ezberledi. Komilla şehrindeki bir hafızlık okulunda eğitim gören Rafsan Mahmut, 4 Kasım 2018 tarihinde çalışmaya başlamıştı. Mahmut, yoğun bir çalışma ile 49 gün sonra Kur'an'ı Kerim'i hocalarına ezbere okuyarak hafızlık unvanını aldı. Mahmut'un hocası Abul Hasan, "Mahmut, geçtiğimiz yıl 4 Kasım tarihinde hafızlığına başlamıştı. Sonra 2 günde Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzü tamamladı. Biz, bu cüzü onun daha önceden ezberlediğini düşündük ve pek umursamadık. Ancak sonraki gün 1. cüzün ezberlemesini istediğimizde onu da 2 günde bitirdi. Bundan sonra her 2 günde 1 cüz bitiriyordu. 10. cüzü bitirdikten sonra biz bu çocuğun diğer çocuklar gibi olmadığını anladık. Diğerlerden farkı bir zekaya sahip bu çocuk. Bundan sonra 14 günde 11. cüzden 25'e kadar bitirdi ve kalanları 4 günde ezberledi. 49 gün sonra Mahmut bize tüm Kur'an-ı Kerim'i ezberden dinleterek şaşırttı" dedi. Öte yandan Pakistanlı genç kız Juwira, Kur'an-ı Kerim'i 29 günde ezberleyerek Kuran'ı en kısa sürede ezberleyen kişi olmuştu.



(İHA)

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