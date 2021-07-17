8 Yaşındaki Ali'nin Helikopterle Uçma Hayali Gerçekleştirildi - Son Dakika

8 Yaşındaki Ali'nin Helikopterle Uçma Hayali Gerçekleştirildi

8 Yaşındaki Ali\'nin Helikopterle Uçma Hayali Gerçekleştirildi
Son Güncelleme: 17.07.2021 00:15

Kalbinde kitle bulunan ve Ağustos Ayı içerisinde ameliyatı gerçekleştirilecek olan 8 yaşındaki Ali Güler'in 16 yaşındaki abisi tarafından CİMER'e yapılan ve Manisa Valiliğine yönlendirilen başvuru üzerine, Ali'nin helikopterle uçma hayali gerçek oldu.

Kalbinde kitle bulunan ve Ağustos Ayı içerisinde ameliyatı gerçekleştirilecek olan 8 yaşındaki Ali Güler'in 16 yaşındaki abisi tarafından CİMER'e yapılan ve Manisa Valiliğine yönlendirilen başvuru üzerine, Ali'nin helikopterle uçma hayali gerçek oldu.

8 yaşındaki Ali'nin doktorlarından helikopter ile uçuşunda sakınca bulunmadığına dair alınan rapor sonrasında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, minik Ali'nin helikoptere binme hayalinin gerçekleştirilmesini istedi.

1, 5 yıl önce kalbinde kitle bulunduğu tespit edilen ve Ağustos Ayında büyük bir operasyon geçirecek olan minik Ali'nin ailesi, onun en büyük hayali olan helikopterle uçma isteğini gerçekleştirmek istiyordu. 16 yaşındaki abisi, kardeşinin uçma hayalini gerçekleştirmek için CİMER'e talep oluşturdu. Manisa Valiliğine yönlendiren talep sonrasında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, doktorlarından sağlık yönünden sakınca olmadığına dair rapor alınan Ali Güler'in bu isteğinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi.

8 yaşındaki Ali Güler ve annesi Hatice Güler, 16 Temmuz 2021 günü Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan havadan denetim faaliyetinde askeri personelle birlikte helikoptere bindirilerek, en büyük isteği helikopterle uçmak olan Ali'nin hayali gerçekleştirildi.

Uçuş sonrasında Manisa İl Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edilen Ali Güler ve ailesi hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, Cumhurbaşkanlığına, Manisa Valiliğine ve İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Yaşar Karadeniz, Ali Güler, Manisa, Son Dakika

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