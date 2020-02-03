8 yaşındaki Arda okul yolunda kayboldu, imdadına Polis Amcaları yetişti - Son Dakika

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8 yaşındaki Arda okul yolunda kayboldu, imdadına Polis Amcaları yetişti
6 saat önce
Bursa'da tek başına okula gitmek için evden çıkan ilkokul öğrencisi kayboldu, kaybolan çocuğu polisler okuluna götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
Bursa'da tek başına okula gitmek için evden çıkan ilkokul öğrencisi kayboldu, kaybolan çocuğu polisler okuluna götürdü.
Osmangazi ilçesi Sırameşeler mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Komando Er Ramazan Okur Ortaokulu'nda öğrenim gören 8 yaşındaki Arda Ş, okuluna gitmek için tek başına evden çıktı. Metroya binen ve Osmangazi istasyonunda inen küçük çocuk kaybolduğunu anladı. Osmangazi metro istasyonunda görevli güvenlik personeline kaybolduğunu söyleyen Arda, Güvenlik görevlileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi. Polisler kaybolan Arda'yı okuluna ekip otosuyla götürdü. - BURSA
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