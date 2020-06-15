8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI - Son Dakika

8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI

KEMİK iliği yetmezliği ile doğan ve üç kardeşini de aynı hastalıktan yitiren Diyarbakırlı ailenin 8 yaşındaki oğlu Arda'ya Diyarbakır AHBAP, Haluk Levent ve tedavi olduğu Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi sahip çıktı; küçük çocuk 4 ay arayla iki kez ilik nakli oldu.

KEMİK iliği yetmezliği ile doğan ve üç kardeşini de aynı hastalıktan yitiren Diyarbakırlı ailenin 8 yaşındaki oğlu Arda'ya Diyarbakır AHBAP, Haluk Levent ve tedavi olduğu Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi sahip çıktı; küçük çocuk 4 ay arayla iki kez ilik nakli oldu. Koronavirüs salgını sırasında ikinci naklini geçiren Arda'ya gözü gibi bakan doktorları, tam 8 ay sonra onu sağlıkla taburcu ederek memleketine uğurladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Aydın köyünde, köylülerin yardımıyla yaptıkları toprak damlı iki göz evde yaşayan Aysel ve Hadis Çelik çifti, 20 yıllık evlilikleri boyunca 6 çocuk sahibi oldu ancak çocuklarından sadece üçü hayatta kalabildi. Çelik çiftinin ilk çocukları Yusuf, 2001 yılında henüz 1 yaşındayken doğumsal bir kemik iliği yetmezliği olan 'Fanconi Aplastik Anemi' nedeniyle yaşamını yitirdi. Çiftin ikinci çocuğunda hastalık çıkmadı ama üçüncü çocukları Zeynep de henüz 8 yaşındayken aynı hastalık nedeniyle 2005 yılında yaşamını yitirdi. Aysel Çelik, dördüncü çocuğunu da karnındayken kaybetti ve düşük yaptı. Ailenin dördüncü çocuğu olan Arda'ya ise 4 yıl önce kemik iliği yetmezliği teşhisi kondu. Şu anda 8 yaşında olan Arda'nın tedavisi yardımlarla Antalya ile Diyarbakır arasında devam etti. Ancak küçük çocuğun ilik nakli olması gerektiği söylenince aileyi tanıyanlardan biri, sosyal medya üzerinden AHBAP ve Haluk Levent'e çağrıda bulundu. Küçük çocuğun tedavi olabilmesi için Haluk Levent ve İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi seferber oldu.

TEDAVİ İÇİN 8 AYDIR İSTANBUL'DA YAŞIYORLAR

Arda, 2 yaşındaki kardeşi Muhammed ve anne babasıyla 8 ay önce Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildi. Aile için hastanenin yakınından ev tutuldu, konaklama ve tedavi masraflarının tamamı hastane tarafından karşılandı. Diyarbakır'daki aileden 25 kişiye test yapıldı ve yüzde yüz uyumlu ilik amcasının oğlu Mehmet Çelik'ten çıkınca Arda'ya ilk nakil 5 Kasım 2019'da yapıldı. Tedavisi sırasında sanatçı Haluk Levent de Arda'ya moral ziyareti yaptı. Ancak viral bir enfeksiyon nedeniyle ilk nakil tutmadı ve Arda'ya yeni ilik aranmaya başlandı. Geçtiğimiz Mart ayında İzmir'den yüzde yüz uyumlu bir donör çıkınca, TÜRKÖK aracılığı ile İzmir'den getirilen ilikle Arda, 6 Mart'ta ikinci hayatına kavuştu. Kovid-19 salgınından birkaç gün önce ilik nakli olan Arda'ya tüm hastane gözü gibi baktı ve herhangi bir enfeksiyon geçirmemesi için hastane ve ev dışında hiçbir yerle temas etmemesi sağlandı. Salgın döneminde sıkı bir karantina ile korunan Arda'nın herhangi bir enfeksiyon geçirmeden sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorları, onu geçtiğimiz günlerde evine uğurladı.

'HALUK LEVENT BİZİMLE İRTİBAT KURDU, HEMEN TEDAVİSİNİ ÜSTLENDİK

Hastanenin Kemik İliği Nakil Merkezi'nden Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, 'Arda ve ailesi ile sanatçı Haluk Levent ve AHBAP Diyarbakır ekibi sayesinde ilk temasımız oldu. İlik nakli olması gerektiği için Levent ve ekibi tedavi için hastanemizden destek istedi. İlk tanısını Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'nde almıştı Arda. Nakil olması gerektiği ortaya çıkınca oradaki hekimlerimizle de birebir görüşerek aileyi buraya aldık. Kasım ayı başlarında amcasının oğlundan ilk kemik iliği naklini yaptık. Ailesinden 24-25 kişi taranmıştı ancak sadece Mehmet'in iliği tutmuştu. Sitomegalovirüs dediğimiz enfeksiyon nedeniyle ilk nakil maalesef başarısız oldu. Kemik iliği nakillerinin başarılı olabilmesi için hastaya başlığını baskılayıcı birtakım ilaçlar verilir. Bizlerde hiçbir etkisi olmayan bazı enfeksiyonları onlar çok ağır geçirir bu nedenle. Arda'da da böyle oldu maalesef. Kemik iliğini kaybetti uygun tedavisini almasına rağmenö dedi.

İKİNCİ HAYAT İZMİR'DEN ÇIKTI

Arda için ikinci kez ilik arayışına başlandığını ve aileden uygun donör çıkmadığı için aile dışı vericilerin araştırıldığını anlatan Prof. Dr. Malbora, sözlerini şöyle sürdürdü 'İzmir'de 21 yaşında bir genç kızımızın örneği yüzde yüz uyumlu çıkınca TÜRKÖK aracılığı ile donöre ulaşıldı ve sağolsun o kızımız, kök hücresini bağışlayarak Arda'ya hayat verdi. Donörün kök hücresi İzmir'de toplandı, TÜRKÖK kuryesi aracılığıyla hastanemize ulaştırıldı. 6 Mart'ta Arda'ya başarılı bir şekilde ikinci kemik iliği naklini gerçekleştirdik. Nakilden sonraki üçüncü ayında Arda'yı sağlıkla evine gönderebiliyoruz. Çelik ailesi Kasım ayından beri İstanbul'da yaşıyor. Arda'ya hem AHBAP hem de hastanemiz maddi manevi her türlü desteği vermeye çalıştık. Sadece tedavisini üstlenmekle kalmadık, kurumumuz onlara burada ev tuttu ve doğal aile yapısını bozmadan anne baba ve kardeşiyle burada misafir edildi. Onu sağlığına kavuşturduğumuz için hepimiz çok mutluyuz.

OKULA GİDEMEYECEK EVDE EĞİTİM GEREKLİ

Arda'nın babası Hadis Çelik (42), üç çocuğunu aynı hastalıktan kaybettiğini anlatarak AHBAP, Haluk Levent ve tedaviyi gerçekleştiren hastane ile doktorlarına minnettarlığını dile getirdi. Çelik, duygularını şöyle ifade etti 'Hepsini aynı hastalık yüzünden kaybettik. Ben çocukların hastalığı yüzünden çalışamıyorum. Bir hafta çalışsam bir ay hastanede kalıyorum. Haluk Levent ve doktorlarımızdan Allah razı olsun, bugüne kadar onlar bize yardımcı oldu. Maddi ve manevi her türlü desteği verdiler. Şimdi memlekete döneceğiz ama işim yok, iş bulmak istiyorum. 8-9 aydır buradayız Allah herkesten razı olsun. Arda bir yıl okula gidemeyecek. Enfeksiyon kapmaması lazım. Mecburen titiz bir bakım vermemiz gerek. Ona ayrı bir oda ayarlamamız gerekecek. Okula o kadar çocuğun içine gönderirsek yine hastalanabilir. O yüzden evde eğitim almasını istiyoruz.

8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI

Haluk Levent, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 10:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI - Son Dakika

Son Dakika

Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı         
16:22
Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı         
16:22
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak         
16:17
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor         
16:01
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı         
15:59
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak         
15:51
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi         
15:49
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı         
15:34
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti         
15:32
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır         
15:29
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek         
15:25
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi         
15:24
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti         
15:20
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu         
15:19
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp         
15:09
Endonezya'da nehirde balık tutmak isteyen kadın timsaha yem oldu Endonezya'da nehirde balık tutmak isteyen kadın timsaha yem oldu         
15:08
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
15:03
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü         
14:45
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu         
14:38
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin         
14:37
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti         
14:32
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor İETT gece seferlerine yeniden başlıyor         
14:25
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi         
14:23
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor         
14:13
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı         
14:08
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı         
14:05
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı         
14:05
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi         
13:55
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı         
13:47
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 16:51:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]