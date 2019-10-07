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8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü

1 saat önce

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi.

8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü, System.String[]

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi.

Olay, dün, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Batuhan Artçı, ailesi de evdeyken, aniden fenalaştı. Aile bireylerinin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Batuhan'ı ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen Batuhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Batuhan, yaşamını yitirdi. Batuhan Artçı'nın ölümüyle ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

- Ordu

Kalp Krizi, Korgan, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:24 Kaynak: DHA
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