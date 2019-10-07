Son Dakika Haberleri: 8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü (2)
Son Dakika Güncel 8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü (2)

8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü (2)

59 dakika önce

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİOrdu'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı'nın (8) cenazesi Ordu Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Yenipınar Mahallesi Merkez...

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GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Ordu'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı'nın (8) cenazesi Ordu Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Yenipınar Mahallesi Merkez Cami avlusuna getirildi. Burada düzenlenen törene Korgan İlçe Kaymakamı Engin Tok, İlçe Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve halk katıldı. Cenazede güçlükle ayakta duran baba Ahmet Artçı taziyeleri kabul etti. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Batuhan'ın cenazesi Yenipınar Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
OTURDUĞU SIRAYI SÜSLEDİLER
Batuhan Artçı'nın okuduğu Korgan İlkokulu'ndaki sınıfında, öğretmenleri oturduğu sırayı süsledi. Sıraya çerçeveli fotoğrafı ve çiçekler konuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş okulu ziyaret ederek taziyede bulundu.

Nedim KOVAN/ORDU,


Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Korgan, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
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