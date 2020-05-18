8 yaşındaki Cemre Nur'un yardımına zabıta koştu - Son Dakika

8 yaşındaki Cemre Nur'un yardımına zabıta koştu

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıda araç bulamayan 8 yaşındaki Cemre Nur ve annesi İnci Mutlu'nun yardımına Bağcılar Belediyesi zabıtaları yetişti.

8 yaşındaki Cemre Nur'un yardımına zabıta koştu, System.String[]

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıda araç bulamayan 8 yaşındaki Cemre Nur ve annesi İnci Mutlu'nun yardımına Bağcılar Belediyesi zabıtaları yetişti. Ekipler, anne ve kızını araçla evlerinin kapısına kadar götürdü.

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Cemre Nur, önceki akşam ablasıyla maket yapmak istedi. Bunun için iki kardeş silikon tabancasını prize takıp beklemeye başladılar. Bir süre sonra prize takılı silikon tabancasının patlamasıyla Cemre Nur elinden yaralandı. Minik kızın sol el başparmağı ve işaret parmağında yanma meydana geldi.

NE OTOBÜS NE DE TAKSİ BULABİLDİLER

Anne İnci Mutlu, yaralı kızını hızlı bir şekilde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Müşahede altına alınan Cemre Nur, geceyi hastanede geçirdi. Durumu iyi olduğu gözlenen Cemre Nur, ertesi gün öğlen saatlerinde taburcu edildi. Evlerine gitmek için dışarı çıkan anne ve kızı sokağa çıkma yasağı nedeniyle otobüs, minibüs ve taksi bulamadı.

ANNE VE KIZLARINI ZABITA EKİPLERİ EVLERİNE KADAR BIRAKTI

Yarım saat bekleyen anne İnci Mutlu'nun aklına zabıtadan yardım istemek geldi. Bağcılar Belediyesi'ni telefonla arayarak durumunu anlatan Mutlu'nun yardımına Zabıta Müdürlüğü ekipleri kısa sürede koştu. Hastaneden alınan anne ve yaralı kızı Güneşli Mahallesi'ndeki evine kadar bırakıldı.

"HİÇ UMUDUM YOKTU"

Zor anlarında zabıta ekiplerinin kendilerine el uzatmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden anne Mutlu, "Evimiz yürüme mesafesinde değildi. Öyle olsaydı rahatlıkla yürüyebilirdim. Paramız vardı ama taksi yoktu. Aklıma belediyeyi arayıp yardım istemek geldi. Hiç umudum yoktu ama 'Siz merak etmeyin hemen geliyoruz' dediklerinde çok mutlu oldum. Bu hizmeti bize sağlayan başkanımız Lokman Çağırıcı'ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

AŞI OLMASI GEREKEN BEBEK DE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Öte yandan Yıldıztepe Mahallesi Şehit Kaan Yılmaz Caddesi'nde oturan bir ilçe sakininin isteği üzerine acil aşı olması gereken bebeği zabıta araçlarıyla Bahçelievler'de özel bir hastaneye ulaştırıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 yaşındaki Cemre Nur'un yardımına zabıta koştu - Son Dakika

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