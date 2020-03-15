8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama - Son Dakika

8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama

6 saat önce

8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun halası, dayısı ve bir kişi...

8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun halası, dayısı ve bir kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Ocak'ta Çınar'a bağlı Başalan Mahallesinde yaşandı. 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, akşam saatlerinde kaybolmuş, aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk, ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Muhammed Veli Dümez'in dayısı V.T. ve halası H.T.'yi gözaltına alıp, ifadelerinin ardından serbest bırakmıştı. Tekrar gözaltına alınan H.T., V.T. ile birlikte S.O., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:15:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]