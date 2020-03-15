8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama - Son Dakika

8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence yapılmış halde yaralı bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun halası ve dayısının da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence yapılmış halde yaralı bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun halası ve dayısının da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Olay, 21 Ocak'ta Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde yaşandı. 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, akşam saatlerinde kaybolmuş, aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Muhammed Veli Dümez'in dayısı V.T. ve halası H.T.'yi gözaltına alıp, ifadelerinin ardından serbest bırakmıştı. Tekrar gözaltına alınan H.T. ve V.T. ile birlikte S.O., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yakup Ermiş/İHA)

Diyarbakır, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Gremiolu futbolcular, koronavirüs salgınına rağmen ertelenmeyen maça maskeyle çıktı Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın

Son Dakika Haberleri
00:12 Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın
00:12 Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir."
00:12 Osmaniye'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
00:08 Sakarya'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
00:08 Lübnan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:16:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]