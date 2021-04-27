İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

27.04.2021 23:39

İZMİR'in Konak ilçesinde, husumetli iki aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, husumetli iki aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, tesadüfen olay yerinde bulunan 8 yaşındaki kız çocuğuna isabet etti. Yaralı çocuk hastanede tedaviye alınırken, silalı ateşleyen şüpheli 4 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 23 Nisan Cuma günü saat 15.50 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile taraflar ayrılırken, sözlü olarak hakaretlerini sürdürdüler. Gerginliğin artmasıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Necati K. (27), belinden tabanca çıkartarak, husumetli oldukları ailenin üzerine yürüdü. Tabancayı gören Kudret Y. (26) evine kaçarak kendini korumaya çalıştı. Koşarken rastgele ateş açan Necati K., evin içerisine doğru da birkaç kez ateş açtıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK KALÇASINDAN VURULDU

Kudrey Y.'nin yara almadığı saldırı sırasında olay yerinde bulunan ve silah sesleri üzerine korkarak kaçmaya çalışan 8 yaşındaki S.M. adlı kız çocuğuna bir mermi isabet etti. Olay sonrası S.M.'yi kanlar içerisinde gören bir mahalleli, küçük çocuğu kucağına alarak kendi imkanları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. S.M. burada tedaviye alınırken, merminin sağ kalçasına isabet ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Nihal Y. ve oğlu Kudret Y.'nin ifadesine başvurulurken, Necati K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Necati K.'nın Emir Sultan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, bugün öğle saatlerinde şüpheliyi suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Necati K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kasten yaralama, gasp, hırsızlık, ve mukavemet suçlarından birçok kaydı olduğu öğrenilen Necati K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Necati K.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA Bu arada Necati K.'nın, Kudret Y.'yi tabanca ile kovaladığı ve 8 yaşındaki S.M.'nin rastgele açılan ateş sonucunda yaralandığı olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.M. olay yerinden geçerken, Necati K. tabanca ile koşmaya başlıyor, bunu gören Kudret Y. ise kendini korumak için evine giriyor. Bu sırada, rastgele ateş açarak eve gelen Necati K., evin içerisine de ardı ardına ateş ettikten sonra olay yerinden ayrılıyor. Mahalle sakinleri durumu sakinleştirmeye çalışırken, açılan ateş sonucunda S.M.'nin vurulduğunu görüyor. Ardından bir mahalleli yaralı küçük kızı kucağına alarak kendi imkanları ile hastaneye götürüyor.

İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hisarcık, kavga, Konak, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TABANCAYLA VURULDUĞU KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


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