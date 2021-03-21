8 yaşındaki çocuk, babasının beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

8 yaşındaki çocuk, babasının beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
21.03.2021 00:13
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lapta ilçesinde 8 yaşındaki Yahya Ergör, emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lapta ilçesinde saat 19.00 sıralarındameydana gelen olayda, emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu 8 yaşındaki Yahya Ergör ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ
KKTC emniyetinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00 sıralarında Lapta'da yaşayan Yahya Ergör, ikametgahı içerisinde emekli polis memuru olan babası adına zimmetli tabancanın henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanarak ambulans ile hastaneye sevk edildiği esnada yaşamını yitirmiştir. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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