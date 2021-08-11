8 yaşındaki çocuk denizde kayboldu - Son Dakika

Bartın'ın Büyükkızılkum plajında dalgaların arasında kaybolan 8 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları başlatıldı.

Ailesi ile birlikte sabah saatlerinde denize girmek üzere Karabük'ten Bartın'ın Büyükkızılkum plajına gelen 8 yaşındaki Doğukan Yaylacı deniz kıyısında oynarken bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan çocuk için ekiplere haber verildi.

Bölgeye, Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK 3 Dalgıç Timi ve İl Özel İdare Cankurtaran ekiplerince denizden arama çalışmaları sürerken Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri de karadan arama çalışmalarına destek veriyor.

Bölgede çalışmaları takip eden Büyükkızılkum Muhtarı Ersin Değer, "Denizde çok dalga var. Deniz alttan da, üstten de çekiyor. Haliyle sıkıntılı bir durum var. İnşallah çocuk bulunur, amacımız biran önce bulunması" diye konuştu. - BARTIN