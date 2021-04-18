8 yaşındaki çocuk evlerinin önünde köpek saldırısına uğradı - Son Dakika

8 yaşındaki çocuk evlerinin önünde köpek saldırısına uğradı

Erzincan'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu.

Erzincan'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu. Olay, Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesi 171 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hafta sonu kısıtlamanın olduğu gündüz saatlerinde bakkala giden 8 yaşındaki çocuğa, tasmasız bırakılan sahipli olduğu belirtilen bir köpek saldırarak ısırdı. Korku dolu anlar yaşayan çocuk vatandaşların yardımıyla kaçarak köpekten kurtuldu. Çocuğun ailesi polis merkezine giderek köpeğin sahibi hakkında şikayette bulundu. Vücudundaki ısırıklar sonucu yaralanan çocuk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi. - ERZİNCAN

Son Dakika

Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti

Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti

Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble

Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu

Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz

Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor

Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı