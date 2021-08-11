8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı - Son Dakika

Adana'da yaşayan Güler ailesi, 5 yıldızlı bir otele tatil için giriş yaptı. Daha sonra havuza giden ailenin 8 yaşındaki çocuğu Ali Kemal Güler, amcasıyla çocuk havuzunda yüzmeye başladı. İddiaya göre Amca Okan Güler'in telefonunun şarjını azalması üzerine çocuğu annesi Ayşegül Güler'e bakmasını söyleyerek odasına çıktı.

YEĞENİNİ OLİMPİK HAVUZDA HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE BULDU

Bir süre sonra geri dönen amca, yeğeninin olimpik havuzda hareketsiz halde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÇOCUĞUNUN ELBİSELERİNE SARILDI

Ali Kemal Güler'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen anne Ayşegül Güler ve hala Süreyya Güler'in gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve hala çocuğun elbiselerine sarılarak teselli buldu.