8 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu
1 saat önce
Batman'da 8 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek düştüğü su kanalında hayatını kaybetti.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:55 Kaynak: İHA
'da 8 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek düştüğü su kanalında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul
'dan Batman'a misafirliğe gelen Yaşar ailesinin 8 yaşındaki çocukları Mazlum Yaşar, arkadaşlarıyla birlikte geldiği Çamlıtepe Mahallesi'ndeki su kanalının yanında oyun oynarken bir anda dengesini kaybederek kanala düştü. Bir süre kanalda çırpınan Yaşar su pompasının çekim alanına kadar sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD
ve Batman Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Mazlum Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşar'ın cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
(Osman Arslan/İHA)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi
PTT'den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdi
25 öğrenciyi istismar eden öğretmen serbest bırakıldı, aileler sinir krizi geçirdi
8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı