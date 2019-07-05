8 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu
1 saat önce
8 yaşındaki çocuk su kanalında boğulduBATMAN - Batman'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:03 Kaynak: İHA
8 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu
BATMAN - Batman
'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay Batman merkezde bulunan Çamlıtepe Mahallesinden geçen DSİ'ye ait su kanalında meydana geldi. İstanbul
'dan Batman'a misafirliğe gelen Yaşar ailesinin 8 yaşındaki çocukları Mazlum Yaşar arkadaşlarıyla birlikte su kanalında oyun oynadı. Bir anda dengesini kaybeden Yaşar su kanalına düştü. Bir süre kanalda çırpınan Yaşar su pompasının çekim alanına kadar sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD
ve Batman Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Mazlum Yaşar'ın cansız bedenine ulaşılırken cansız bedeni Batman Bölge Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
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