8 yaşındaki Dua'ya, itfaiyeden doğum günü sürprizi - Son Dakika

İZMİR'de ailesinin isteği üzerine itfaiye ekipleri, 8 yaşındaki Dua Tiken'e doğum gününde, unutulmaz bir sürpriz yaptı. Siren çalıp sokağa giren itfaiye ekipleri, doğum günü pastasını, yangın merdiveniyle ailenin yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak küçük Dua'ya üfletti.

Karşıyaka'da oturan Tiken ailesi, 8 yaşına basan kızları Dua için sürpriz bir doğum günü hazırladı. Anne Deniz Tiken (43), İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı arayarak, kendilerini yardımcı olmasını istedi. Bu talebe olumlu yanıt veren itfaiye ekipleri, Dua'nın doğduğu saatte mahalleye geldi. Doruk Tiken (23), kız kardeşi için hazırladığı pastayı itfaiye ekiplerine verdi. Ekipler siren çalarak sokağa girerken, bu sırada yangın olduğunu düşünen mahalleli ise balkonlara çıktı. Doğum günü amacıyla böyle bir organizasyonun yapılmasının anlaşılmasıyla sürpriz doğum gününe tüm mahalleli eşlik etti. Dua'nın dördüncü kattaki evine merdiven uzatan ekipler, ellerindeki pastayla balkona yanaştı. Balkona çıkan Dua, büyük mutluluk yaşadı.

'YANGIN VAR SANDIM'

Mahallede yangın çıktığını düşündüğünü ancak sonrasında itfaiyenin doğum günü için sürpriz yapmak amacıyla geldiğini öğrenince çok mutlu olduğunu belirten Dua Tiken, "Bana söylemeden itfaiye çağırmışlar. Ağabeyim çöp atmaya gittim derken, kendi yaptığı pastayı itfaiyeye vermiş. İtfaiye merdiveniyle itfaiyeciler pastamı çıkardılar. Önce komşular da ben de yangın var sandık. Herkes balkona, pencereye çıkmıştı. Şaşırdılar, sonra bana sürpriz olduğunu anladılar ve alkışladılar. Babamla aşağıya indik. İtfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çekildik. İlk gördüğümde şaşırdım, yangın çıktı dediklerinde korktum ama sonra çok mutlu oldum" dedi.

'İNANILMAZ BİR ANI OLDU'

Minik Dua'nın annesi Deniz Tiken ise her sene doğum gününü arkadaşlarıyla çok eğlenceli bir şekilde kutladıklarını, ancak bu sene herkes karantinada olduğu için buna imkan olmadığını dile getirdi. Tiken, "Biz de eşimle 'ne yapabiliriz?' diye düşünürken böyle bir fikir geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni aradık. Normal şartlarda yaptıkları bir işlem olmadığını söylediler, ama kırmadılar. Dua saat 14.30'da doğdu. Tam o saatte geldiler. Sirenlerle geldiler, çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Dua için de inanılmaz bir anı oldu. Büyüdüğünde de hep hatırlayacağı bir anı oldu. Pastayı oğlum kardeşi için yapmıştı, biz ekibe verdik, yangın merdiveni ile çıkardılar" diye konuştu.