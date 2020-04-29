8 yaşındaki Duru, ihtiyaç sahipleri için kumbarasındaki parayı bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 yaşındaki Duru, ihtiyaç sahipleri için kumbarasındaki parayı bağışladı - Son Dakika

8 yaşındaki Duru, ihtiyaç sahipleri için kumbarasındaki parayı bağışladı

6 saat önce

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Duru Bahar Günay, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için kumbarasındaki parayı bağışladı.

8 yaşındaki Duru, ihtiyaç sahipleri için kumbarasındaki parayı bağışladı, System.String[]

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Duru Bahar Günay, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için kumbarasındaki parayı bağışladı.

Gaziemir'in Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan Bağkur emeklisi Erol Günay (52) ve bir marketin depo görevlisi Gülsüm Günay (52) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Adnan Menderes İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Duru Bahar Günay, ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan yaşıtları için anlamlı bir harekete imza attı. Duru Bahar Günay, kumbarasındaki parayı onlar için bağışlamak istedi. Durumu babası Erol Günay'a ileten Duru, yardım etmek istediğini anlattı. Baba Erol Günay, Türk Kızılay İzmir Şubesi görevlilerine durumu aktardı. Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış eve gelerek, Duru'nun kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı makbuz karşılığında teslim aldı.

Kişisel ihtiyaçları için yaklaşık 1 aydır para biriktirdiğini ancak sonrasında ihtiyaç sahipleri için bağış yapmayı düşündüğünü belirten Duru, "Küçük kardeşlerime, kumbaramda biriktirdiğim paralarımı bağışlamak istedim. Babama anlattım. Kızılay'daki ağabeyleri aradı. Onlar da beni üzmedi, buraya geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

'AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Duru'nun davranışının çok önemli olduğunu belirten Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış ise, "Duru nezaket gösterdi. Erol Bey aracılığıyla bizlere ulaştılar. Malumunuz salgın hastalık dolayısıyla ülkemiz ciddi tedbirler uyguluyor. Aynı zamanda Duru ve onun yaşıtları bir süredir evden çıkamıyorlar. Bu hassasiyetlerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Bununla beraber 8 yaşındaki güzel evladımızın küçük birikimleriyle kendi ihtiyaçlarını görebilecekken, ihtiyaç sahipleri insanlara ulaşmak adına Kızılay'a gelmesi bizi gururlandırdı. Böyle bir prenses yetiştirdiği için ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 08:13 Kaynak: DHA


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