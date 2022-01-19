8 yaşındaki engelli Ayberk'in akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde 8 yaşındaki bedensel engelli Ayberk Öztürk'ün akülü tekerlekli sandalye hayalinden haberdar olan gönüllüler, küçük Ayberk'in hayalini gerçekleştirdi.

Özkan Ağış İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Öztürk, Samsun'a tedavi için gittiğinde gördüğü akülü tekerlekli sandalyeye sahip olabilmek için İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne ulaşarak hayalini anlattı.

Dernek gönüllüleri, küçük Ayberk'in hayalini gerçekleştirebilmek için harekete geçti.

Temin edilen akülü tekerlekli sandalye, İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ve gönüllüler tarafından, Ayberk Öztürk'e hediye edildi.

Öztürk, çok mutlu olduğunu ifade ederek, Özdemir ve gönüllülere teşekkür etti.

Ayberk'in annesi Sultan Öztürk de oğlunun artık istediği yere rahatça gidebileceğini belirterek teşekkür etti.

Dernek Başkanı Özdemir ise "Çocukların olduğu her yer bir cennettir parolasıyla iyilik yolculuğuna iki yıldır Amasya'dan Edirne'ye, Diyarbakır'dan Gaziantep'e, Suriye'den, Azerbaycan ve Kuzey Makedonya'ya ya kadar devam ediyoruz. Ayberk'in de talebi baş göz üstüne diyerek ona güzel bir hediyemiz oldu. O engel tanımayan bir evladımız, yolu bahtı açık olsun inşallah." diye konuştu.