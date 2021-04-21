8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı - Son Dakika

8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı

21.04.2021 12:04
8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı, System.String[]

Bursa'da ayrılma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Aygül Yıldız sevenleri ve oğlunun gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da ayrılma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Aygül Yıldız sevenleri ve oğlunun gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan anane Rahime Yıldırım ise," Baba tarafı çocuğumu istemesin, ben bakacağım" diye feryatta bulundu. 8 yaşındaki oğlu Halim Umut'un cenaze namazını kılması, dua etmesi yürekleri parçaladı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokakta meydana geldi. Son kez görüşmek istediği eşi Aygül Yıldız'ı (35) barışmaya ikna etmek isteyen Mehmet Yıldız (45) 3 el ateş edip cinayeti işledikten sonra, silahıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Özel harekat ve cinayet masası dedektiflerinin operasyonuyla gözaltına alınan Mehmet Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölen Aygül Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı

'Baba tarafı çocuğumu istemesin ben bakacağım"

Saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazında duygusal anlar yaşandı. 8 yaşındaki oğlu Halim Umut, annesinin cenaze namazında ön sırada saf tutup namaz kıldı, dua etti.

Genç kadının annesi, babası ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze namazı sonrası gazetecilere konuşan Aygül Yıldız'ın annesi Rahime Yıldırım, " 2 ay oldu boşanma süreci başlayalı. 19 Şubatta dava açıldı. Tam 2 ay sonra kızımı öldürdü. Bu süreçte sürekli kızımı tehdit etti. Ailesi "buraya gelinlikle giren kefeniyle çıkar" diyorlardı. Öyle de yaptılar. Benim yavrumu anasız bıraktılar. Ben şimdi yavruma anne olacağım. Yeter ki baba tarafı istemesin, karışmasın. Bene bakacağım yavruma" diye feryatta bulundu.

Mehmet Yıldız, emniyetteki ilk ifadesinde boşanma kararı aldıklarını söyledi. Yıldız, "8 yaşındaki oğlumuz var. Bana onu göstermeyeceğini söyledi. Sabah karşılaşınca tekrar konuşmak istedim. Oğlunu göstermeyeceğim dedikten sonra nevrim döndü. Parkın orada tartıştık bende dayanamadım yanımda bulundurduğum silahla 3 el ateş ettim" demişti.

Öldürülen Aygül Yıldız'ın yakınları ise, "Mehmet Yıldız istediği zaman çocuğunu görüyordu. Hatta daha önce çocuğunu kaçırdı. Ayın 20'sinde "seni öldüreceğim" diye tehdit ediyordu. Namuslu, dünya iyisi bir insandı. Tüm ailenin hayatlarını cehenneme çevirmişti. Lütfen bilmeden yorum yapmayın. Zanlı daha önce de pompalı tüfekle evlerini basmıştı. Çok üzgünüz" dediler. - BURSA

8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı
8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı
8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı
8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı
8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı
8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı
8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı
8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı
8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı
8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı

Rahime Yıldırım, Mehmet Yıldız, Cenaze, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 yaşındaki Halim'in en acı vedası...Annesinin cenaze namazını kıldı - Son Dakika


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