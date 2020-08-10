8 yaşındaki Hasan kazada öldü, mahalleli eylem yaptı - Son Dakika

KONYA'nın Çumra ilçesinde, 2 gün önce otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hasan Hüseyin Şeker (8) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Aynı yerde sürekli kaza olduğunu belirten mahalleli ise yolu kapatarak eylem yaptı. Toplanan kalabalık, bölgeye gelen Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece'nin gerekli çalışmaların yapılacağı sözü üzerine dağıldı.

Kaza, iki gün önce akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alibeyhüyüğü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Selehattin Şeker (38) yönetimindeki 32 FF 681 plakalı otomobil Konya'dan Karaman yönüne giderken, Enis Cezayirli'nin (19) kullandığı 34 BBY 808 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan Hüseyin Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.