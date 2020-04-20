8 yaşındaki Hatice, uzaktan eğitimle İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendi - Son Dakika

8 yaşındaki Hatice, uzaktan eğitimle İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, evinde vakit geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gencer (8), farkındalık oluşturmak için İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendi.

İstasyon İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gencer, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, uzaktan eğitimini evde EBA aracılığıyla devam ettirirken, hem etkinlik yapıyor hem de kitap okuyarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Uzaktan eğitimin yanı sıra, uzaktan etkinliğe de önem veren Hatice Kübra, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını da işaret diliyle okumayı öğrendi. İstiklal Marşı'nı hem işaret diliyle hem de ezbere okuyan Hatice Kübra Gencer, desteğinden dolayı öğretmenine teşekkür etti.

Hatice Kübra, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrenmek için öğretmeninden görüntülü destek aldığını belirterek, "Okulda çalışmaya başlamıştık fakat okullar kapanınca ben de evde devam ettim. Sınıf öğretmenim beni görüntülü arayarak hep destek oldu. Annem, babam ve ağabeylerim de bana yardımcı oldular. İstiklal Marşı'nı hem işaret diliyle, hem de ezbere biliyorum. Evde ders çalışıyorum, etkinlik yapıyorum, kitap okuyorum. Çocukların evde kalmasını, kitap okumasını ve evde etkinlik yapmalarını istiyorum" diye konuştu.

Hatice Kübra Gencer'in işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuma çalışmasına telefon aracılığıyla görüntülü olarak katılan sınıf öğretmeni Ganime Özel, öğrencisinin çok başarılı olduğunu, uzaktan da verilen ödev ve çalışmaları en iyi şekilde yerine getirdiğini ve bundan dolayı kendisinden gurur duyduğunu söyledi.

Hatice Kübra Gencer'in babası Emrullah Gencer ise, "Çocuğum hem İstasyon İlkokulu'nda eğitim görüyor, hem de Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitimine destek sağlıyor. Öğretmenleri İstiklal Marşı'nı ezberlemesi ödevi vermişti. Kendisi ise evde çalışma yaparak, bizlerin ve öğretmeninin desteğiyle İstiklal Marşı'nı hem işaret diliyle okumayı öğrendi, hem de ezberledi. Emeğinden dolayı öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Başarısından dolayı çocuğumla gurur duyuyorum" dedi.

İstiklal Marşı'nı işaret diliyle ve ezbere okuyan Hatice Kübra Gencer, çocukların evde kalması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla da renkli şekerler ile 'Evde Kal' mesajı yazdı.