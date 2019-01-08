8 Yaşındaki Hazal'ın Yardım Çığlığını Kızılay Duydu

8 yaşındaki Hazal'ın yardım çığlığını Kızılay duydu Özcan ailesinin yardım çığlığına Kızılay koştuİSTANBUL - Eyüpsultan Alibeyköy'de zor şartlarda yaşayan 4 çocuklu ailenin yardım çığlığı yürekleri burkarken 8 yaşındaki Hazal, 2 yaşında KOAH hastası kardeşi için yardım istemişti.

8 yaşındaki Hazal'ın yardım çığlığını Kızılay duydu

Özcan ailesinin yardım çığlığına Kızılay koştu



İSTANBUL - Eyüpsultan Alibeyköy'de zor şartlarda yaşayan 4 çocuklu ailenin yardım çığlığı yürekleri burkarken 8 yaşındaki Hazal, 2 yaşında KOAH hastası kardeşi için yardım istemişti. 9 metrekarelik evde maddi zorluklar içinde yaşayan ailenin sesini Kızılay duydu. Kızılay tarafından aileye gıda, kıyafet ve elektrikli soba yardımı yapıldı.

Eyüpsultan Alibeyköy Esentepe Mahallesi'nde 9 metrekarelik evde zor şartlar altında yaşayan Özcan ailesinin sesini İhlas Haber Ajansı duyurmuştu. 8 yaşındaki Hazal'ın kardeşi için yardım istediği Haberin ardından 4 çocuğuna bakmakta zorlanan ve 2 yaşındaki KOAH hastası kızı Hiranur için yardım isteyen ailenin sesini Kızılay duydu. 9 metrekarelik evde yaşayan Özcan ailesine ulaşan Kızılay,aileyi evinde ziyaret etti. Aileye gıda, kıyafet ve elektrik sobası yardımı yaptı.

"Çok mutlu olduk, teşekkür ediyorum"

Hamallık yaparak geçimini sağlamaya çalışan ve geçirdiği bel fıtığı ameliyatı sonrası işsiz kalan Erdi Özcan, "Allah razı olsun Kızılayımızdan getirdi çocuklarımı mutlu etti. Gerek erzak gerek kıyafetlerle çok mutlu olduk. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok mutlu olduk, ne kadar şükür etsek azdır. 4 yıldır buradayım, kızım alerjik astım, KOAH hastasıdır. Makineyle tedavi görmektedir. Makineyle hava veriyoruz şu an kendisine tıkandıkça, ciğerleri açılıyor. Sizlerin yardımıyla da battaniyemiz, yastıklarımız, yiyecek erzaklarımız geldi. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Yalnız bırakmayacağız"

Aileyi yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, "Bir televizyon kanalında bu aileyle ilgili bir bilgi çıkmıştı ve bize de ulaştı bir arkadaşımız. Ailenin gerek gıda konusunda gerek çocuklarının kıyafet konusunda, ısınmayla ilgili bir problemleri vardı. Zaten gördüğünüz gibi 1 buçuk oda, 9 metrekarelik bir alanda yaşıyorlar. 4 tane küçük çocukları var ve karı koca burada yaşıyorlar. Çok olumsuz koşullar ama sanırım ekonomik nedenlerden dolayı ancak imkanları burada kalmayı zorunlu kılmış kendilerine. Hemen haber alınca dünyanın her tarafına ulaştığımız gibi İstanbul Eyüpsultan'da da buraya ulaşmak bizim için çok kolaydı. Öyle bir yapımız var zaten. Hemen duyduğumuz olağanüstü durumlarda müdahale edebiliyoruz. Buraya gıda getirdik şimdilik. Bunu devam ettireceğiz. Çocuklara kıyafet getirdik. Isınmak için elektrik sobası getirdik. Hazır kavurmalarımız vardı kurbanda kestiğimiz kavurmalardan kavurma bıraktık. Eminim bu aileyi bir süre götürecek. Sonra zaten bizim notlarımıza girecek ve bu aileyi zaman zaman ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi

Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı

Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri