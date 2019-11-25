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8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı
6 saat önce
Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan 8 yaşındaki Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi.
Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan 8 yaşındaki Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi. Küçük kız bir saat içinde 202 origami yaparak Elite World Records'un (Elit Dünya Rekorları) kayıtlarına geçti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:36
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