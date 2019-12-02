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8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı
6 saat önce
Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan 8 yaşındaki Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi. Küçük kız bir saat içinde 202 origami yaparak Elite World Records'un (Elit Dünya Rekorları) kayıtlarına geçti.
Hindistan'da 8 yaşındaki bir kız çocuğu iki kez dünya rekorunu kırdı.
Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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