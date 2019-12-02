Son Dakika Haberleri: 8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı
Son Dakika Dünya 8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı - Son Dakika Dünya

8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı

6 saat önce

Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan 8 yaşındaki Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi. Küçük kız bir saat içinde 202 origami yaparak Elite World Records'un (Elit Dünya Rekorları) kayıtlarına geçti.

8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı, System.String[]

Hindistan'da 8 yaşındaki bir kız çocuğu iki kez dünya rekorunu kırdı.


Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi.

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Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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