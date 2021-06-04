Üye Girişi
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? - Son Dakika

8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?

04.06.2021 15:09

Geçen yıl ağustos ayında 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Yüksel'i 27 bıçak darbesiyle öldüren Sinan Yüksel ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Acılı anne ve babanın da katıldığı davada kararı açıklayan hakim, kendisine "Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?" diye soran Yüksel'e, "Sen cezanın kaç yıl olacağını infaz savcısına sor. Biz müebbet hapis cezası verdik" cevabını verdi.

Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Sinan Yüksel, geçen yıl 4 Ağustos'ta polis merkezine gidip, kardeşi Seyit Taha Yüksel'i, Türkbeleni mevkisindeki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis, Seyit Taha'nın cansız bedenini buldu. Ceset üzerinde yapılan incelemede, çok sayıda bıçak yarası olduğu tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Seyit Taha Yüksel'in cansız bedeninde, 9'u öldürücü olmak üzere 27 bıçak yarası olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin raporunda ayrıca Seyit Taha Yüksel'in iki elinde de savunma yarası şeklinde bıçak yarası olduğu kaydedildi.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Sinan Yüksel, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Sinan Yüksel'in poliste ve savcılıkta verdiği ifadede, uyuşturucu kullandığını, kardeşini de ailesinin onu çok sevmesi nedeniyle kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

8 yaşındaki kardeşini öldüren katil zanlısından hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?

"SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetle ilgili hazırladığı iddianamede, sanık Sinan Yüksel'in, "Biz 3 kardeşiz, ben en büyüğüm. Seyit Taha 8 yaşındadır. Olay günü saat 15.00 sıralarında Seyit Taha'ya 'Bir yere gidelim' dedim. Evden çıkmadan kimliğimle, yeşil saplı bıçağı da yanıma aldım. Türkbeleni'ne doğru kardeşimle gittik. Kardeşime önce sırtından bıçağı sapladım, sonra ön tarafından bıçakladım. Kardeşimi sevmediğim için onu öldürdüm. Daha sonra emniyete gidip teslim oldum. Ben tek başıma hücrede kalmak istiyorum. Bu durumu kendim istedim. Söyleyeceğim başka husus yoktur, pişman değilim" dediği belirtildi.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

İddianamede ayrıca Sinan Yüksel'in olaydan 15 gün kadar önce parkta tanımadığı birinden 50 TL'lik uyuşturucu madde metamfetamin alıp kullandığını söylediği anlatıldı. İddianamede, Sinan Yüksel hakkında, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından psikiyatrik bir hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiği hatırlatılarak, 'kardeşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın karar duruşması Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Sinan Yüksel, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katılırken, salonda sanığın avukatı ile annesi Alime ve babası Osman Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve tarafların yakınları hazır bulundu.

8 yaşındaki kardeşini öldüren katil zanlısından hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?

"SİNAN NORMAL BİR İNSAN DEĞİL"

Duruşmada ifade veren anne Alime Yüksel, küçük oğlu Seyit Taha'yı öldüren Sinan'ın normal bir insan olmadığını söyleyerek, "İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmiyoruz. Sinan evde de hayal dünyasında yaşıyordu. Günlerce odasından çıkmıyordu. Kardeşiyle hiçbir problemi yoktu. Ben çalıştığım için küçük çocuğum Seyit Taha Yüksel'le o ilgileniyordu. Sinan normal değil, yeniden rapor alınmasını istiyoruz" dedi.

"8 AYDIR EVDE DUVARLARLA KONUŞUYORMUŞ"

Baba Osman Yüksel de, "İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmiyoruz. Oğlum 8 aydır evde duvarlarla konuşuyormuş. Annesi öyle söyledi. Akli sağlığının yerinde olup olmadığı için yeniden rapor alınsın" diye konuştu. Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanık Sinan Yüksel'in suçunun sabit olduğu ve savcının esas hakkındaki görüşüne katıldıklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi. Duruşmada söz alan sanık avukatı, savcının esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını belirtti. Müvekkilinin normal olmadığını söyleyen avukat, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmediklerini ve yeniden rapor alınmasını istedi. Avukat, müvekkilinin beraatini ya da adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

"HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUM"

Mahkeme başkanı karar duruşması olduğunu hatırlattığı sanık Sinan Yüksel'e son sözlerini sordu. Sanık Sinan Yüksel bunun üzerine, "Ben olay günü polise kendim gittim. Olayı anlattım, kaçmadım. Ben hastaneye gitmek istemiyorum. Orada benim psikolojim daha fazla bozuluyor. Hastaneye gitmemek için intihar girişiminde bulundum. Böyle bir olay olduğu için çok pişmanım" dedi.

"KAÇ YIL OLUYOR HAPİS CEZASI?"

Verilen aranın ardından sanık Sinan Yüksel'e 'öz kardeşini öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Sanığın mahkemede hal ve hareketleriyle saygılı davranışları nedeniyle indirim yapan heyet, Sinan Yüksel'in cezasını ömür boyu hapse çevirdi. Kararın okumasının ardından sanık Sinan Yüksel, "Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Kaç yıl oluyor hapis cezası?" diye sorunca mahkeme başkanı, "Sen cezanın kaç yıl olacağını infaz savcısına sor. Biz müebbet hapis cezası verdik" dedi.

8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?

Adli Tıp Kurumu, Sinan Yüksel, Adli Tıp, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Aras Bulut Acar: Bu şeytanın annesi madem oğlunun normal bir insan olmadığını söylüyor 8 ay duvarlarla konuştuğunu görmüş o halde neden küçük oğlunu ona emanet ettinde gittin işe. Bu çocuğu psikologa götürseydiniz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı'ndan Sedat Peker sorusuna yanıt: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı'ndan Sedat Peker sorusuna yanıt: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Müge Anlı'ya çıkan anneden canlı yayına damga vuran sözler: Kızım büyülü sucuğu yiyip kaçtı Müge Anlı'ya çıkan anneden canlı yayına damga vuran sözler: Kızım büyülü sucuğu yiyip kaçtı Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı

Son Dakika Haberleri
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
16:00 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu
15:56 Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor
15:27 Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
15:24 CHP'li vekil köprüye pankart astı! Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim?
15:18 Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!
14:50 Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti
Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu         
16:24
'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti         
16:15
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak         
16:03
Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor         
15:57
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
CHP'li vekil köprüye pankart astı! Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'li vekil köprüye pankart astı! Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim?         
15:24
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta         
14:59
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi         
13:32
Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı         
12:58
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 16:29:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement