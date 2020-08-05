8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü, polis merkezine giderek itiraf etti - Son Dakika

8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü, polis merkezine giderek itiraf etti

- Antalya'da kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir genç, polis merkezine giderek 8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine giden polis ekipleri 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, S.Y. (18), kardeşi Seyit Taha Y'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giden S.Y., Türkbeleni'ndeki çamlık alanda kardeşini bıçakladığını söyledi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri Seyit Taha Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. 112 sağlık ekibi ise Seyit Taha Y.'nin öldüğünü belirledi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde gerekli incelemelerde bulunurken, Seyit Taha Y.'nin cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Psikolojik problemler yaşadığı ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının bulunduğu bildirilen S.Y. gözaltına alındı.