8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 Ağustos 2020 yılında meydana gelen olayda 8 yaşındaki kardeşi Seyit Talha Yüksel'i ormanlık alanda 27 yerinden bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Sinan Yüksel'in yargılanmasına başlandı.

Davanın ilk duruşmasına sanık Sinan Yüksel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılırken, salonda avukatı hazır bulundu. Sanık Sinan Yüksel ve ölen kardeşi Seyit Taha Yüksel'in anne ve babaları duruşmaya gelmedi. Mahkeme başkanı, Sinan Yüksel hakkında cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair raporun geldiğini söyledi.

"UYUŞTURUCU KULLANDIM, HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Kimlik tespitinin ardından mahkemede ifade veren sanık Sinan Yüksel, cezaevine 2 kere bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu ve olay günü uyuşturucu kullanması nedeniyle hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme başkanının poliste ve savcılıkta verdiği ifadelerin farklı olduğunu ve o ifadelerde her şeyi ayrıntılı olarak anlattığını hatırlatması üzerine sanık Sinan Yüksel, teslim olduğu karakolda polislerin kendisini korkuttuklarını iddia ederek, "Olay gününden bir gün önce uyuşturucu kullanmıştım. Evden çıkmadan önce yanıma bıçak aldım, neden aldığımı bilmiyorum. Kardeşimle ormanlık alana gittik. Kendime geldiğimde kardeşim yerde yatıyordu. Benim kardeşimi öldürmem için herhangi bir neden yoktu. 7-8 aydır evdeydim, psikolojim bozuk durumdaydı" dedi.

'KARDEŞE KARŞI KASTEN ÖLDÜRME'

Duruşmada savcı esas hakkındaki görüşün hazır olduğunu belirterek, olayla ilgili delillerin toplandığını ve sanığın soruşturma safhasında ayrıntılı itiraflarda bulunduğunu belirterek, 'kardeşe karşı kasten öldürme' ve 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sinan Yüksel'in avukatı Kenan Erdoğan ise müvekkilinin cezaevinde 2 defa intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, "Psikolojisi normal değildir. Yeniden rapor alınmasını istiyoruz" isteğinde bulundu.