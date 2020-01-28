8 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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8 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
6 saat önce
Kastamonu'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 75 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
Kastamonu'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 75 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki H.Ş., komşusunun 8 yaşındaki kızı Z.C.'yi cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan H.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU
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