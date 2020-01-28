8 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 8 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

8 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 75 yaşındaki şahıs tutuklandı.

8 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 75 yaşındaki şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki H.Ş., komşusunun 8 yaşındaki kızı Z.C.'yi cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan H.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
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