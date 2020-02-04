8 yaşındaki Maya'nın Mayavan ile dünya turu - Son Dakika
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8 yaşındaki Maya'nın Mayavan ile dünya turu

6 saat önce

Cihan çifti, 8 yaşındaki kızları Maya'nın hayali ve isteğiyle kendi yaptıkları karavanla dünya turuna çıktılar.

8 yaşındaki Maya'nın Mayavan ile dünya turu, System.String[]

Cihan çifti, 8 yaşındaki kızları Maya'nın hayali ve isteğiyle kendi yaptıkları karavanla dünya turuna çıktılar. Mart 2019'dan beri yolda olan aile şu anda Afrika'da. Sırada Amerika var.


Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi iken istifa eden Emin Cihan, yoga eğitmeni eşi Gonca Cihan ve 8 yaşındaki kızı Maya ile her şeyi arkalarında bırakıp karavanları MayaVan ile yollara koyuldular.


Şimdiden 30 bin kilometre yaptıkları bu turda, 30 ülke ve sayısız şehir gören aile, gezerken Maya'nın en büyük isteklerinden birini daha yerine getiriyor. Kendi deyişiyle "dünyadaki hasta ve aç çocuklar" için UNICEF ile birlikte yardım kampanyaları düzenliyorlar.


Maya, okuluna Avustralya'daki özel bir okuldan aldıkları eğitim programı ile devam ediyor.


Karavanla dünya turundan önce de gezgin olan aile sayısız ülke ve şehir gezdi. 2009 yılında 1 sene Hindistan'da yaşadılar. Ayrıca Maya doğduktan sonra da Singapur, Malezya ve Tayland'da yaşadılar.


Cihan ailesi, tüm yaşantılarını ve yol hikayelerini MayaVanLife isimli YouTube ve Instagram hesaplarında detaylı olarak paylaşıyorlar.


Bu ilginç yolculuğa www.youtube.com/mayavanlife ve www.instagram.com/mayavanlife ya da www.mayavanlife.com web sitelerinden ulaşılıyor. - BURSA

Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Üniversitesi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
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