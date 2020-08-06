8 yaşındaki oğlu ağabeyi tarafından öldürülen babanın çaresiz duruşu yürekleri burktu - Son Dakika

8 yaşındaki oğlu ağabeyi tarafından öldürülen babanın çaresiz duruşu yürekleri burktu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yaşındaki ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 yaşındaki çocuğun cenazesi gözü yaşlı ailesi tarafından morgdan alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yaşındaki ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 yaşındaki çocuğun cenazesi gözü yaşlı ailesi tarafından morgdan alındı. Cenaze alınırken babanın çaresiz duruşu yürekleri burktu. Olay, dün Kasaplar Mahallesi Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, S.Y. (18), kardeşi Seyit Taha Y.'yi (8) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giden S.Y., Türkbeleni'ndeki çamlık alanda kardeşini bıçakladığını söyledi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri Seyit Taha Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. 112 sağlık ekibi de çocuğun öldüğünü belirledi. Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde gerekli incelemelerde bulunurken, Seyit Taha Y.'nin cansız bedeni cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Psikolojik sorunları olduğu bildirilen S.Y. gözaltına alındı. Bugün ise küçük çocuğun cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze alınırken baba Osman Y. ile anne uzun süre gözyaşı döktü. Baba Osman Y.'nin cenazeyi beklerken çaresiz duruşu ise yürekleri burktu. 8 yaşındaki Seyit Taha'nın cenazesi, defnedilmek üzere Yozgat'ın Sorgun ilçesine gönderildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:57

Kaynak: İHA

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